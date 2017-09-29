Пенсионеры в Молдове получат материальную помощь к 1 октября

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Из Республиканского фонда социальной поддержки населения выделены 7,1 миллиона леев для предоставления единовременной материальной помощи пенсионерам. Акция приурочена к празднованию 1 октября Международного дня пожилых людей, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"Местные фонды определят категории бенефициаров и сами установят размер материальной помощи", — сообщили в министерстве.

Размер единовременного пособия в Кишиневе уже определили. Он составит 500 леев и будет предоставлен 1800 пожилым жителям столицы старше 75 лет, чья пенсия не превышает 1,3 тысяч леев, и кто еще не получал никакую финансовую помощь в течение этого года.

Деньги кишиневцы могут получить в филиалах "Moldinconbank", а жители других населенных пунктов страны – в отделениях ГП "Почта Молдовы".