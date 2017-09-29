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Влад Филат

Конфликт Филата с адвокатами: экс-премьер не заплатил миллион евро

© Sputnik/ Vladimir Polusatov
Общество
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Тема:
Суд над Филатом: детали громкого дела (53)
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Адвокатская контора, защищающая интересы экс-премьера Молдовы Владимира Филата, разбирается с ним в суде из-за неуплаты гонорара

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Адвокатская контора "Попа и Ассоциация" (Popa şi Asociaţii), которая защищает интересы бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, судится со своим клиентом. Об этом свидетельствуют судебные решения. 

Экс-премьер-министр, глава ЛДПМ Владимир Филат
© Sputnik/ Vladimir Polusatov
Может ли Филат выйти на свободу раньше срока

Согласно вердикту суда столичного сектора Центр, адвокат Кристина Банку еще 10 мая этого года обратилась в инстанцию с тем, чтобы та принудительно обязала Филата оплатить адвокатские услуги.

В заявлении сказано, что Филат 17 марта 2015 года заключил с адвокатской конторой договор об оказании юридической помощи. Кроме того, адвокаты обратили внимание суда на то, что их клиент не оплатил им услуги, которые они предоставляли ему с января 2016 по апрель 2017 года. Речь идет о суммах миллион 317 тысяч 343,05 евро, 105 тысяч 191,7 долларов США и 233 тысячах 14,47 лея.

Как утверждают адвокаты, основной долг Филата – 751 тысяча 732,84 евро, 58 тысяч 793,97 доллара и 130 тысяч 237,48 лея. Контрактные санкции при этом составляют 544 тысячи 716,96 евро, 44 тысячи 683,42 доллара и 98 тысяч 980,48 лея, а процент "штрафа" за задержку по перечислению денег, по подсчетам адвокатов, равен 20 тысячам 893,25 евро, тысяче 713,88 доллара и 3 тысячам 796,51 лея.

В своем заявлении адвокатская контора уточняет, что 21 апреля в присутствии посредника между сторонами было заключено примирительное соглашение, по которому Филат обязуется перечислить указанную сумму. Поскольку обязательство он не выполнил, адвокаты обратились в суд, чтобы инстанция признала законным заключение договора о примирении сторон и, соответственно, обязала выплатить указанную сумму.

Суд столичного сектора Центр отказал адвокатской конторе, при этом оставив право оспорить решение в Апелляционной палате. Именно туда адвокаты Филата и обратились. 

Экс-премьер Молдовы, бывший глава ЛДПМ Владимир Филат
скриншот с видео
Филат вновь вышел на свободу

Известно, что рассмотрит этот запрос судья Мария Гузун. Заседание назначено на ноябрь и пройдет без присутствия сторон.

Экс-премьера Молдовы Филата обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. ВСП приговор не изменила.

Отбывать наказание Филат должен в пенитенциаре №2, расположенном на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией в Липканах. Экс-премьер должен находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Однако до сих пор он находится в тюрьме №13 в Кишиневе, так как следственные органы расследуют дела, где фигурирует Филат, и проводят его допросы. В августе Филат обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Dosarul nr. 2-1241/17 by Sputnik Moldova on Scribd

Тема:
Суд над Филатом: детали громкого дела (53)

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Теги:
услуги, адвокат, долг, суд, Popa şi Asociaţii, суд Кишинева, Апелляционная палата, Владимир Филат, Молдова
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