Депутат Булига просит помощи, у нее пропала собака

Молдавский парламентарий Валентина Булига обратилась к гражданам с необычной просьбой – ей нужна помощь, чтобы найти пропавшую собаку

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Депутат парламента Молдовы Валентина Булига потеряла собаку и обратилась за помощью, чтобы ее найти.

"Вчера около 16.15 наша собачка по кличке Лада вышла со двора дома и ушла в сторону улицы Костюжены вместе с двумя другими щенками. Свидетели говорят, что видели, как остановился черный автомобиль и забрал ее с собой. Все произошло около магазина "Gospodarul", — написала депутат на своей странице в соцсети.

Порода собаки – пекинес. Ошейника на ней нет, так как до этого она никогда не покидала двор дома.

Депутат обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках. Если кто-то владеет информацией или видел собаку, она просит позвонить по телефонам 069040005 или 069955757. За помощь в поисках хозяева пообещали вознаграждение.