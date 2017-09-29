Минфин Молдовы нашел деньги на референдум по отставке Киртоакэ

Центральная избирательная комиссия получила ответ от министерства финансов по поводу денег на проведение референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Министерство финансов Молдовы нашло деньги на организацию и проведение местного референдума об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра (примара) Кишинева. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Алина Руссу на заседании структуры в пятницу.

На прошлой неделе Центризбирком утвердил смету расходов на организацию и проведение 19 ноября местного референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с должности мэра Кишинева. Для проведения плебисцита потребуется 8 миллионов 910,64 тысячи леев.

"Сегодня мы получили ответ со стороны министерства финансов, которое поставило в известность, что сумма, обозначенная в смете расходов, утвержденной решением ЦИК, найдется при ректификации бюджета", — сказала Руссу.

Также члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили на заседании в пятницу Календарный план мероприятий по организации и проведению референдума по отставке Киртоакэ с поста мэра столицы.

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявлял, что средства на проведение референдума по отставке с поста примара Дорина Киртоакэ будут выделены.

С чего все началось?

В муниципальном совете Кишинева проголосовали за проведение местного референдума по отставке Киртоакэ 19 ноября. Это предложение внесли мунсоветники от Партии социалистов после того, как Апелляционная плата Кишинева подтвердила постановление суда столичного сектора Буюкань от 21 июля 2017 года о соблюдении всех норм по сбору подписей о проведении референдума по отставке Киртоакэ.

В мунсовете Кишинева это предложение поддержало большинство советников, кроме фракции Либеральной партии, представленной 12 членами. Согласно статье 180 Кодекса о выборах, "вопрос о проведении местного референдума может быть инициирован 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы". Это, по словам главы фракции социалистов в мунсовете Иона Чебана, 64 тысячи 411 человек.

Выдача подписных листов для референдума по отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

Сколько нужно голосов для отставки Киртоакэ?

Текст вопроса, который вынесут на референдум, будет указан на государственном и русском языках. Звучать он будет следующим образом: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?".

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Позже ЦИК утвердил дату проведения плебисцита на 19 ноября 2017 года. Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.