Когда в Молдову придет "бабье лето": что говорят синоптики

Вернутся ли в Молдову по-настоящему летние деньки, или осень окончательно вступила в свои права: что говорят синоптики

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Осенняя погода установилась в Молдове. До понедельника в стране действует метеопредупреждение о заморозках, однако синоптики утверждают, что теплые дни еще вернутся в республику. Как заявил Sputnik начальник Центра мониторинга за погодой Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка, в скором времени ожидается повышение температур, однако нельзя говорить о том, что в Молдову приходит "бабье лето".

© Sputnik/ Yana Zaharova Предупреждение метеорологов: нас ждет очень суровая зима

"После 4 октября температуры поднимутся до +8..+13 градусов в ночные часы, что несколько превышает норму. Днем воздух прогреется до +16..+21, что является нормой для данного периода", — сказал Рошка.

По его словам, после 5 октября в Молдове ночные температуры будут подниматься — прогнозируется +10..+15, тогда как дневные останутся неизменными, то есть в пределах +16..+21.



"Такую погоду нельзя характеризовать как "бабье лето". На данный момент в восточной Европе находится антициклон, поэтому в Молдове наблюдается понижение температур. После того, как воздействие антициклона пройдет, в Молдове начнут подниматься температуры", — добавил собеседник.