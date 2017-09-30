Масштабное авиашоу в аэропорту Кишинева: программа мероприятий

В эти выходные аэропорт Кишинева примет гостей: на территории аэродрома состоится масштабное авиашоу, приуроченное ко Дню гражданской авиации

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в честь Дня гражданской авиации в Международном аэропорту Кишинева состоится грандиозное авиашоу.

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В программе выступления пилотажных групп высшей категории, демонстрационные полеты и воздушные трюки, выставка авиатехники, а также концерт с участием певицы Dara и групп Zdob și Zdub и Sunstroke Project. Впервые в Республике Молдова состоится шоу акробатов Dunking Devils.

Праздник начнется в 10 утра, а завершится в 18.00. Вход свободный, со стороны Старого аэропорта.

Программа авиашоу

10.00 — открытие праздника;

10.00-18.00 — выставка самолетов и авиатехники;

10.30-10.40 — прыжки с парашютом с самолета Ан-2 (Федерация парашютного спорта Молдовы);

10.45-11.10 — демонстративный полет в группе самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии);

11.15-11.25 — демонстративный полет самолета Су-31 с участием румынской пилотажной группы;

11.45-12.00 — акробатическое выступление Dunking Devils;

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12.00-12.15 — парное пилотирование на самолетах Zlin-42(авиаклуб Румынии);

12.15-12.45 — концерт с участием певицы Dara;

12.50-13.05 — демонстративный полет самолета Extra-300 (авиаклуб Румынии);

13.10-13.25 — парные полеты на самолетах Zlin-42 (авиаклуб Румынии);

13.25-13.40 — акробатическое выступление Dunking Devils;

13.50-14.05 — демонстративный полет в группе на самолетах Як-52 с участием румынской пилотажной группы;

14.20-15.00 — полет самолета Airbus-320 авиакомпании AirMoldova и самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии). Процедура "крещения самолета";

15.15-15.40 — демонстративный полет в группе на самолетах Як-52 с участием румынской пилотажной группы;

15.40-16.10 — концерт с участием группы Sunstroke Project;

16.05-16.25 — демонстративный полет самолета Су-31 с участием румынской пилотажной группы;

16.40-16.55 — демонстративный полет самолета Extra-300 (авиаклуб Румынии);

17.00-17.15 — акробатическое выступление Dunking Devils;

17.35-17.45 — демонстративный полет самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии);

17.20 — концерт с участием группы Zdob și Zdub;

18.00 — закрытие мероприятия.