Кабасакал: формулы идеальной диеты не существует

Никакая формула, найденная в Интернете, не может рассчитать оптимальную диету, которая станет эффективной в борьбе с лишним весом, считает известный белорусский диетолог Ирина Кабасакал

В Интернете можно встретить тысячи советов, как похудеть. Однако, эксперт утверждает: идеальной диеты, которая помогла бы всем желающим сбросить вес, не существует.

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Ирина Кабасакал поясняет, что для того, чтобы рассчитать правильный рацион, необходимо учесть множество составляющих: это и обмен покоя, физические нагрузки, профессиональная деятельность, ритм жизни.

Все мы индивидуальны, говорит диетолог, поэтому никакая "интернетная" формула не может рассчитать процентное соотношение в каждом человеке жировой массы тела, мышечной, костной, жидкости, клеточной массы.

В то же время, есть некоторые универсальные продукты, потребление которых как мужчинами, так и женщинами, поможет в борьбе с лишним весом.

Какие это продукты, и как правильно питаться, чтобы иметь стройную фигуру и оставаться здоровым, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова диетолог Ирина Кабасакал.