Опасное затишье: как выжить при землетрясении в Молдове

Дверной проем не поможет при сильном и разрушительном сотрясении земной коры - Sputnik подготовил подборку советов для своих читателей от авторитетных специалистов

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Расхожий совет — бежать при подземных толчках в дверной проем капитальной стены и дожидаться там окончания "подземной бури" является не более чем мифом, причем мифом опасным, который не поможет выжить при катаклизме. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних рекомендаций экспертов по безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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Федеральное Агентство по Чрезвычайным Ситуациям США (FEMA) и Американский Красный Крест организации серьезные, и их советы и инструкции по выживанию при землетрясении сильно отличаются от привычных штампов. По мнению этих организаций, при сотрясении земной коры поможет выжить правило так называемого "треугольника жизни" — место, которое может стать укрытием и спасти жизнь.

При мощных подземных толчках нужно лечь у стола, шкафа, ванны (а не в нее), других крепких конструкций или мебели, чтобы в случае обрушения здания, плиты или перекрытия не упали на вас, а упали на эти конструкции, оставив место не только для человека, но и воздуха, где он может дождаться приезда спасателей. Желательно еще свернуться клубком, лежать в позе эмбриона. Дверной косяк же, по мнению американских экспертов, смертельно опасен — при обрушении здания он, скорее всего, раздавит вас насмерть.

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Эксперты настоятельно предупреждают о главной опасности зданий — лестничных пролетах. Бежать по лестнице во время землетрясения худший способ выживания, лестницы падают первыми. Кроме того, травмируются и гибнут люди, в большинстве случаев не обрушившимися зданиями, а предметами, которые падают с высоты в самой комнате — телевизоры, мебель, тяжелые люстры, предметы со шкафов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Какие дома Кишинева выстоят при сильном землетрясении

Если вы уверены в крепости вашей постройки и не боитесь ее разрушения, рекомендуются броситься на пол, прикрыть голову и одновременно держаться за устойчивый предмет.

Если толчки очень сильны, а вы находитесь в "треугольнике жизни", то необходимо прикрыть лицо майкой или рубашкой, потому что в случае обрушения здания возможно удушье от поднявшейся пыли.

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Порой землетрясение застает в автомобиле. В таком случае нужно как можно быстрей остановиться и ждать окончания подземных толчков в салоне. Конечно, останавливаться нужно не возле деревьев, зданий или столбов. Покинуть машину нужно только если вы находитесь в гараже — тогда необходимо присесть или лечь возле автомобиля.

После землетрясения, если ваш дом устоял, также необходимо проявлять максимальную осторожность — высока вероятность новых толчков, так называемых афтершоков, которые могут быть слабее, но при этом разрушить поврежденное здание. Нельзя включать электричество — особенно при наличии даже слабого запаха газа, это может привести к взрыву и пожару.

Шкафы после землетрясения нужно открывать с осторожностью, чтобы предметы и вещи внутри не упали.

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Также нужно проявлять осторожность со стеклянными бутылками и посудой — они могли треснуть, в особенности опасны емкости с кислотой, ядами и горючими жидкостями.

В зоне где землетрясения случаются часто — а это и наша страна — необходимо всегда быть к ним готовым. Важно хранить документы и деньги в доступном месте, а также иметь запас питьевой воды, еды и теплых вещей.

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Эксперты утверждают, что, выполняя эти рекомендации, даже самое сильное землетрясение можно пережить в целости и сохранности. Человеческая психика такова, что возможная опасность всегда вытесняется из сознания — человек старается не думать о неприятном, однако угроза землетрясения — это не тот случай —любой гражданин должен быть начеку и именно это является лучшей "инструкцией по выживанию" в сейсмоактивных местах планеты.