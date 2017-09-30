Точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 октября

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КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 30 сентября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

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Температурный режим

Максимальная температура воздуха в субботу, 30 сентября, составит + 16 С в Кишиневе и + 17 С на юге.

В субботу, 30 сентября, на севере температура воздуха составит днем +13 +14 С днем, а ночью +2 +3 С.

В центре республики ожидается от +15 до + 16 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 17 градусов днем и +7 +9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

В воскресенье, 1 октября, и в понедельник, 2 октября, температура воздуха снизится еще на один градус. Осадков также не предвидится.

Праздники © Photo: Личный архив Семь базовых вещей осенне-зимнего гардероба-2017

30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, именно в этот день издавна проводились девичьи посиделки..

Многие девушки 30 сентября отмечали свои именины, поскольку вышеуказанные имена были очень популярны на Руси.

По той причине, что день ангела отмечали многие, придумали общий праздник и назвали его бабьи именины, после чего стали поздравлять всех женщин.

По старинной традиции полагалось 30 сентября как следует поплакать о родных и близких, о своей семье. Потом можно было приниматься за приготовление пирогов и кренделей.

Народные приметы на 30 сентября © Sputnik/ Константин Чалабов Когда ошибаются синоптики, спасают народные приметы

Все утро 30 сентября пасмурно — погода в ближайшие дни будет хорошей;

Сухая погода 30 сентября — зима наступит нескоро;

Солнечно и тепло 30 сентября — по приметам, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов;

Журавли улетают в теплые края — примета, что на праздник Покрова жди морозов;

Если человек родился 30 сентября, то его талисманом является цитрин.