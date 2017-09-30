Кишинев на выходные погрузится в хаос: как ходит общественный транспорт

Что ждет жителей и гостей Кишинева в эти выходные: на дорогах столицы настоящий ад - кошмарные пробки, изменения маршрутов общественного транспорта - придется запастись терпением

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Этот уикенд в Кишиневе будет по-настоящему насыщенным с точки зрения спорта — в столице пройдет сразу два спортивных мероприятия — "Olympic ECOFest 2017" и Кишиневский международный марафон. В связи с этим мэрия Кишинева предупреждает об изменении движения общественного транспорта.

Суббота, 30 сентября

Троллейбусы, следующие маршрутами №4, 5, 8, 22 и 28 в направлении сектора Буюканы, будут ездить по улице Букурешть, а в направлении Ботаники — в объезд площади Великого национального собрания.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Новые ограничения движения транспорта в Кишиневе

Маршрут №30 будет следовать с бульвара Штефана чел Маре по улицам Василе Александри, Букурешть, Александра Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту.

Автобусы №5, 9, 11, 17, 46 и 122 в оба направления будут ездить в объезд площади Великого национального собрания.

Воскресенье, 1 октября

Изменены маршруты ряда троллейбусных линий:

Маршрут троллейбуса №8 снимается;

Маршрут №7, 10 и 24 сокращается до Цирка;

Троллейбусы №4 и 5 будут ездить до Железнодорожного вокзала;

Маршрут троллейбуса №28 укорочен до завода "TRACOM";

Троллейбусы №13 будут ездить с улицы Измаильская по бульварам Д. Кантемира, Ю. Гагарина;

Маршрут троллейбуса №2 изменен следующим образом: с улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильской, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Троллейбусы №9 будут ездить с улицы Г. Асаки по улицам В. Александри, А. Матеевича, А. Пушкина, Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, В. Александри, Хынчешсткому шоссе и далее по установленному маршруту;

В маршрут троллейбуса №17 также внесены коррективы: они будут ездить с бульвара Траян по бульварам Дечебал, Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Троллейбусы №22 будут ездить также по измененному маршруту с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, виадуку, бульварам Дачия, Траян, улицам Гренобля, Г. Асаки, В Александри, А. Матеевича, А. Пушкина, Букуршеть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

Маршрут троллейбуса №30 изменен следующим образом: с бульвара Дачия по улице Трандафирилор, бульварам Дечебал, Ю. Гагарина, Дечебал, улице Зелинского, бульвару Дачия и далее по установленному маршруту.

Некоторые автобусы будут ездить иначе

Автобусы №11 будут следовать с улицы Измаильская по улицам Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

Маршрут №26 будет курсировать по улице Албишоара;

Автобусы №17 и 46 будут ездить по улице Букурешть;

Маруш№5 в направлении сектора Чеканы будут ездить по улице Александру чел Бун, а в направлении Ботаники — по улице Колумна;

Автобусы №18, 33 и 44 будут ездить с улицы Тигина по улицам Колумна, Измальская, бульварам Д. Кантемира, Ю.Гагарина и далее по установленному маршруту;

Маршут №9 изменен следующим образом: с площади Дмитрия Кантемира по бульвару Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту; в обратном направлении — по улицам Измаильская, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, площади Дмитрия Кантемира;

А автобусы №122 будут ездить по улице Букурешть.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Очередной сюрприз мэрии: маршрутки в Кишиневе станут ездить иначе

Маршрутки тоже будут ездить по-другому

Микроавтобусы №101 и 154 в направлении сектора Ботаника будут ездить согласно ранее установленному маршруту, а в направлении Буюкан с улицы Индепенденцей по улицам Т. Стришка, П. Унгуряну, Гренобле, Н. Тестемицану, И. Инкулец, Пан Халиппа, Измаильская, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрутки №185 в сторону Буюкан будут следовать с бульвара Дачия по улицам Х.Ботев, Т.Стришкэ, П.Унгуряну, Гренобле, Н.Тестемицану, И. Инкулец, Пан Халиппа, Измаильская, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут микроавтобусов №116 и 129 изменен следующим образом: с улицы Александру чел Бун по улицам С.Лазо, Колумна, М.Витязул, А.Щусева, 31 августа, С.Лазо; обратно: с улицы С.Лазо по улицам Букурешть, А.Щусева, М.Витязул, Митрополит Дософтей;

Маршрутки №113, 117, 173, 175 и 189 в сторону Рышкановки и Чекан будут ездить с бульвара Дачия по улице Роз, бульварам Дечебал, Ю.Гагарина, Д.Кантемира и улице Измаильская;

Микроавтобусы №113, 175, 189 — в сторону Ботаники с улицы Измаильская по бульварам Д.Кантемира, Ю.Гагарина, Дечебал, улице Роз, бульвару Дачия;

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Как остановить "маршруточный" беспредел в Кишиневе

Маршрутки №186, 120, 190, 178, 191 и 169 — будут разделены на два маршрута:

a) Телецентр и Малая Малина с улицы Измаильская с поворотом на улицу 31 августа 1989, Чуфля, Букурешть, Измаильская;

б) с Чекан и Рышкановки будут курсировать до универмага, возвращаясь по улице Измаильская.

Микроавтобусы №103 будут следовать с бульвара Штефана чел Маре по улицам А.Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару Дачия, улицы Роз, бульвару Дечебал, улице Н.Титулеску;

Маршрутки №114: с улицы А.Щусева по улицам Букурешть, В.Александри, А.Щусева;

Микроавтобусы №118 и 165: с бульвара Ю.Гагарина по бульвару Д.Кантемира, улицам Измаил, Албишоара, бульвару Гагарина;

Маршрутки №192: с улицы М.Витязул по улицам А.Щусева, 31 августа 1989 года, Измаильская; обратно — с улицы Пан Халиппа по улицам Измаильская, Букурешть, А.Щусева, ул. М.Витязул.

Важно! Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.