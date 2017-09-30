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Авиашоу 2017 в Международном аэропорту Кишинева

Необыкновенное авиашоу: такого в аэропорту Кишинева не было никогда

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Грандиозное авиашоу в аэропорту Кишинева - десятки тысяч людей смогли насладиться выступлениями парашютистов, показательными полетами молдавских и румынских асов, а также выставкой специализированной авиатехники

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Десятки тысяч жителей и гостей столицы посетили Международный аэропорт Кишинева в субботу в рамках грандиозного авиашоу, приуроченного к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы. Такого на столичном аэродроме не было никогда — людей пришло так много, что в прямом смысле этого выражения — яблоку негде было упасть.

Весь день гости праздника смогли наблюдать за работой главных воздушных ворот республики.
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Весь день гости праздника смогли наблюдать за работой главных воздушных ворот республики.

С утра и до самого вечера гости праздника смогли понаблюдать за работой главных воздушных ворот республики, увидеть разные типы самолетов и специализированной техники, а также насладиться полетами летчиков-профессионалов. Одним из сюрпризов стало выступление акробатов Dunking Devils, которые покорили международные площадки своими баскетбольными трюками.

Выступление акробатов Dunking Devils на авиашоу в Международном аэропорту Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Выступление акробатов Dunking Devils на авиашоу в Международном аэропорту Кишинева

Скорость, высота и маневр

В авиашоу приняли участие профессиональные летчики из Республики Молдова и Румынии, которые продемонстрировали маневренность самолетов и свое искусство при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа.

В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы.
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Международном аэропорту Кишинева в субботу состоялось грандиозное авиашоу, приуроченное к 73-летию с момента основания Гражданской авиации Молдовы.

С замиранием сердца тысячи людей — взрослые и дети — следили за тем, как самолеты вычерчивают виражи, крутят бочки и совершенно немыслимым образом застывают в воздухе.

Air Show 2017
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Авиашоу в кишиневском аэропорту - лучшие кадры от Sputnik Молдова
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Десятки тысяч людей с восторгом наблюдали за показательными полетами, следили за взлетами и посадками пассажирских авиалайнеров, восхищались маневренностью и воздушными пируэтами летчиков-асов.

Посетителям авиашоу от мала до велика представилась уникальная возможность не только изучить экстерьер и салоны авиалайнеров, но даже зайти в кабину пилотов и взять на несколько минут в свои руки штурвал самолета.

Высший пилотаж

Внимание публики привлек и красочный стенд компании-администратора аэропорта Кишинева "Avia Invest". Яркие эмоции от праздника смогли запечатлеть у него не только взрослые, но и дети. Желающих сфотографироваться у этого стенда было хоть отбавляй.

"Сегодня традиционно Международный аэропорт Кишинева открыл свои двери для желающих посетить и увидеть, как работает аэропорт, то чего не видишь каждый день. Мы подготовили исключительное авиашоу. Состоялись показательные полеты наших друзей из Румынии. Они уже традиционно принимают участие в нашем авиашоу", — отметил генеральный директор "Avia Invest" Петр Жардан.

По его словам, наряду с показательными полетами были организованы выставки авиатехники.

"Речь идет о самолетах, которые уже стали историей и уже не эксплуатируются. Речь идет о пяти самолетах Embraer 120, Ту-134, Ан-26. Мы постарались сделать так, чтобы все желающие смогли зайти в эти самолеты", — добавил эксперт.

Он отметил, что в прошлом году были открыты только два самолета, к которым выстраивались огромные очереди из желающих побывать в кабине пилота.

"В этом году приняли решение, чтобы люди могли подняться на борт всех пяти самолетов. Но желающих все равно много, и, конечно, без очередей не обошлось. Людей много, и это радует", — сказал Жардан.

Пассажиры выходят из самолета
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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Как добавил собеседник, не были забыты и маленькие гости праздника. "Была отведена огромная зона для развлечений. Мы постарались продумать все до малейших деталей. Надеюсь, детям понравилось", — отметил глава "Avia Invest", добавив, что, может, для кого-то этот день станет определяющим в выборе профессии и свяжет свою судьбу с авиацией.

По его словам, праздник авиации в аэропорту Кишинева стал уже доброй и красивой традицией. Таким образом, Международный аэропорт Кишинева стал центром притяжения людей, которые интересуются и любят авиацию.

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Теги:
авиашоу 2017, авиация, самолеты, Международный аэропорт Кишинева, Молдова
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