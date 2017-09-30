03:06 01 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Бендерская крепость

Гостеприимная Молдова: когда красоты страны станут визитной карточкой

© Sputnik/ Igor Vzorov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (197)
10420

Туристическая Молдова: есть у ли республики потенциал, и чем страна может привлечь путешественников

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Молдова — страна с интересной историей, богатой культурой, красивыми традициями и хорошими людьми, но почему-то привлекательность республики с туристической точки зрения достаточно низка. И хотя статистика показывает, что число гостей в нашу страну из года в год растет, показатели все равно не радуют, ведь у Молдовы такой большой туристический потенциал. Так считают участники круглого стола "Откройте гостеприимную Молдову", который состоялся в Кишиневе в субботу.

Круглый стол на тему: Откройте гостепреимную Молдову, который прошел в Кишиневе
© Photo: Facebook / Igor Dodon
Круглый стол на тему: "Откройте гостепреимную Молдову", который прошел в Кишиневе

В работе круглого стола представителей около 80 как отечественных туристических компаний, так и российских: из Москвы, Самары, Твери, Брянска, Мурманска, Орла, Тольятти, Смоленска и других городов РФ, а также из Белоруссии (Витебска). Основная цель этого мероприятия состоит в ознакомлении с туристическим потенциалом нашей страны и привлечение иностранных туристов. Мероприятие организовано посольством России в Молдове и проведено под патронатом президента республики Игоря Додона.

Президент приглашает в Молдову

Выступая с приветственным словом молдавский лидер отметил, что сам факт приезда представителей более 40 туристических компаний из Российской Федерации — это очень важный сигнал.

"В течение двух дней иностранные гости смогли ознакомиться уже с некоторыми достопримечательностями Молдовы — с национальной кухней, с традициями и обычаями молдаван и других народов, проживающих в нашей стране", — рассказал президент.

Додон уверен, что у республики есть туристический потенциал, который стране следует максимально развивать.

"Несмотря на то, что число въезжающих в Молдову туристов растет, количество их остается небольшим. Продвижение туризма и развитие необходимой инфраструктуры являются для Молдовы приоритетом, и мы намерены работать в этом направлении для повышения туристической привлекательности нашей страны", — сказал глава республики.

Он выразил надежду, что нынешний ознакомительный тур по Молдове, а также проведение других мероприятий и событий с целью повышения значимости республики, придадут новый импульс развитию туризма в стране.

"Вопреки всему, декларациям правительства и некоторых чиновников, хочу заверить, что Молдова дружественная, открытая страна. Надеюсь, что об этом узнают все друзья и знакомые участников сегодняшнего мероприятия", — добавил молдавский лидер.

Как развить туризм?

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин отметил, что "перед двумя государствами стоят важнейшие стратегические задачи по модернизации туристической отрасли, обеспечению конкурентоспособности российского и молдавского туризма, формированию имиджа наших стран как интересных, комфортных и безопасных туристических направлений".

"Уверен, что при этом развитие наших двусторонних туристических связей будет вести к дальнейшему расширению прямых человеческих контактов, укреплению доверия и дружбы между нашими народами", — подчеркнул дипломат.

Круглый стол на тему: Откройте гостепреимную Молдову, который прошел в Кишиневе
© Sputnik / NICU GONCEAR
Круглый стол на тему: "Откройте гостепреимную Молдову", который прошел в Кишиневе

По его словам, "очень важно, что участники этого тура обрели возможность ознакомиться с республикой, получить живую информацию о самых разнообразных туристических предложениях и сервисах, попробовать на вкус изыски богатейшей молдавской культуры, природы, национальной кухни".

"Надеемся, что ознакомление с туристическими возможностями и настоящий круглый стол является значимой деловой коммуникационной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем развития туризма наших стран", — сказал Мухаметшин, отметив, что "такая делегация, состоящая из высокопрофессиональных специалистов, находится в Молдове впервые за последние годы".

Молдову пригласили на Генассамблею

Российский дипломат выразил признательность молдавской стороне за поддержку, оказанную РФ на 22-ой сессии Генеральной ассамблеи всемирной туристической организации в китайском Чэнду, где на днях была утверждена кандидатура города Санкт-Петербурга на проведение в 2019 году очередной сессии Генассамбели.

"На той же сессии в условиях жесткой конкуренции по результатам тайного голосования российская сторона избрана в состав исполнительного комитета этой авторитетной международной организации на 2018-2021 годы. Россия высоко ценит, оказанное ей доверие и входе своей работы в исполнительном совете намерена способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между государствами, а также реализации приоритетной повестки дня туриндустрии, исходя из ключевой роли туризма — сближение стран и регионов", — сказал Мухаметшин.

По его словам, "российская сторона будет рада принять в 2019 году молдавскую делегацию на Генассамблеи в Санкт-Петербурге".

"Как страна-хозяйка Россия намерена предпринять все усилия для обеспечения успешного проведения предстоящего мероприятия с целью укрепления международного взаимодействия в сфере туризма. Вместе с тем уже сегодня в рамках проходящего молдавско-российского круглого стола рекламно-имиджевого тура его участникам предстоит всесторонне обсудить практические вопросы сотрудничества наших стран в туристической сфере", — добавил посол.

Как отметил дипломат, он убежден, что широкий обмен мнениями и опытом в этой области, будет, во-первых, способствовать развитию взаимопонимания на уровне регионов, муниципалитетов, деловых и общественных организаций, а, во-вторых, станет органичным компонентом общей многогранной палитры развития отношений между Россией и Молдовой.

Тема:
Узнай Молдову! (197)

По теме

Меркурьев: товарооборот между Россией и Молдовой растет
Шумицкая: Молдова - уникальная страна
Теги:
достопримечательности, туркомпании, гостеприимная страна, туризм, Додон, Мухаметшин, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок ХК Динамо (Рига) Гинтс Мэйя (справа) и игрок ХК Авангард Деннис Эверберг в матче регулярного чемпионата КХЛ между ХК Авангард (Омская область) и Динамо (Рига)
    Кто виноват?

    Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.

  • Гора Гедиминаса, архивное фото
    Эхо войны

    Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.

  • Тереза Мэй в Тапа
    "Российская угроза"

    Войска НАТО находятся в Эстонии в качестве меры сдерживания против "российской угрозы", заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

  • Минфин Беларуси
    В долгах

    Внешний государственный долг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов: с начала года он вырос на два миллиарда.

  • Ртвели - сбор урожая винограда в регионе Кахети
    Винное путешествие

    Грузия вошла в тройку лучших в рейтинге "Отборные идеи винных путешествий для этой осени" портала Skyscanner.

  • Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме
    Бессмертный полк

    Акция "Бессмертный полк" пройдет в пяти городах Абхазии 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа республики.

  • Государственный департамент США, фото из архива
    Посланница Госдепа

    Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.

  • Гора Арарат. Ереван, Армения
    Захватывает дух

    Российский космонавт Сергей Рязанский разместил на своей странице в Facebook уникальные фотографии горы Арарат, сделанные им из космоса.

  • Профессор Зинетула Инсепов
    Высокие технологии

    Профессор Зинетула Инсепов из Назарбаев Университета запатентовал технологию, которая позволит прослужить батарее телефона в сотни раз дольше.

  • У памятника Курманжан Датке прошла ежегодная благотворительная ярмарка От сердца к сердцу, на которой пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками
    От сердца к сердцу

    В Бишкеке прошла ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу": пожилые люди продавали изделия, сделанные своими руками.

  • Солдат вооруженных сил Таджикистана на границе с Афганистаном, архивное фото
    Растущая угроза

    Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

  • Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
    Ветер перемен

    Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.

  • Регионы России. Республика Северная Осетия - Алания
    Капитально отремонтировали

    В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".

  • Игрок ХК Динамо (Рига) Гинтс Мэйя (справа) и игрок ХК Авангард Деннис Эверберг в матче регулярного чемпионата КХЛ между ХК Авангард (Омская область) и Динамо (Рига)
    Кто виноват?

    Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.

  • Гора Гедиминаса, архивное фото
    Эхо войны

    Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Air Show 2017
Авиашоу в кишиневском аэропорту - лучшие кадры от Sputnik Молдова
Концерн Калашников показал летающий мотоцикл
Концерн "Калашников" показал летающий мотоцикл
Противостояние Мадрида и Барселоны
Каталония в стремлении к независимости: мнение Мадрида и Барселоны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться