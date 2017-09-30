Что нужно сделать, чтобы навсегда избавиться от коммунальных платежей

В пригороде Кишинева в поселке Кодру стоит дом с "нулевым потреблением", в который ни разу не пришла ни одна квитанция на оплату услуг

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Один из жителей поселка Кодру — Георгий Чимбир полностью оборудовал свой коттедж системами, позволяющими получать энергию из альтернативных источников. Так, например, на крыше и во дворе дома он установил солнечные коллекторы. В летний период года энергия накапливается в избыточном количестве, а на обслуживание дома площадью 180 квадратных метров тратится лишь 20% вырабатываемого электричества. Все излишки хозяин продает электрораспределительной компании. В итоге на солнечной энергии получается зарабатывать около трех тысяч долларов в год.

"В своем доме я внедрил все имеющиеся технологии. И если в следующем году на рынке появится что-то новое, я готов это применить", — отметил Чимбир.

Помимо солнечных коллекторов в доме работает автономная канализация, система кондиционирования и отопления за счет геотермальных источников. Тепло хозяин коттеджа получает из скважины глубиной 65 метров. При этом в доме нет привычных радиаторов. Теплый воздух поступает прямо из пола.

"Независимость" от коммунальщиков обошлась Чимбиру в 400 тысяч леев. По прогнозам инвестиции окупятся через 8 лет. По словам инженера, который устанавливал систему в уникальном доме, проект Чимбира был своего рода экспериментальным. Несколько лет за работой системы велся мониторинг.

Благодаря ему специалисты смогли, например, установить, сколько тепла в условиях Молдовы может дать один квадратный метр солнечных батарей. Также в нескольких режимах был протестирован тепловой насос.

"Благодаря анализу, теперь установка всех систем может обойтись дешевле: не в 400, а в 300 тысяч леев. Более того, стало понячтно, что геотермальными источниками можно обеспечить объекты площадью до 10-ти тысяч квадратных метров", — рассказал инженер Юрий Тидва.

Инженер также отметил, что при использовании альтернативных источников, потребление энергии остается минимальным — порядка трех киловатт в день.