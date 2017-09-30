О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня

На свадьбу Алины Зоти и Влада Дурня помимо родственников были приглашены депутаты от Либеральной партии во главе с лидером ЛП Михаем Гимпу: о чем думал предводитель молдавских унионистов во время церемонии

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Депутат молдавского парламента Алина Зотя узаконила свои отношения с Владом Дурня. Свадьба пары состоялась в эту субботу.

Либералка держала втайне информацию о подготовке к бракосочетанию и каких-либо деталях церемонии. Однако известно, что свадьба любимицы предводителя молдавских унионистов Михая Гимпу состоялась в одном из ресторанов Кишинева. Подружки невесты успели поделиться в соцсетях первыми фотографиями со свадьбы.

На церемонию помимо родственников были приглашены депутаты от Либеральной партии, в которую входит Зотя. Среди приглашенных был и сам глава ЛП Михай Гимпу. Он пока не опубликовал никаких фотографий со свадьбы своей подопечной, но поделился на своей странице в соцсети Facebook лирическим комментарием: "Прошло еще одно лето, остались воспоминания…". Этот пост он сопроводил фотографиями, которые он сделал в течение лета.