Молдавский жиголо: любой каприз за ваши деньги

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Найти мужчину в Молдове, который любит женщин за деньги, для искреннего интервью, оказалось делом не менее сложным, чем поиск "ночной бабочки" для этих же целей. Но не стоит забывать одно из главных правил журналистики: кто ищет, тот всегда найдет.

Поиск в молдавском Интернете ничего не дал — рекламирующие себя там "мачо" или сразу бросали трубку, или мямлили нечто невразумительное. Вовремя подвернулся знакомый фотограф — он порекомендовал своего старинного школьного приятеля. Он согласился на встречу со мной. Он оказался высоким и улыбчивым мужчиной с широким и открытым лицом. Назовем его Кириллом. © AFP/ VALERY HACHE В Кишиневе полиция искала нелегалов, а нашла проституток

- Расскажи для начала как ты попал в этот бизнес, если можно так выразиться?

— Почему нельзя? Можно и нужно. Я профессионально занимался спортом, сейчас мне 36, для бодибилдинга это не возраст. Но 2 года назад я получил серьезную травму — защищал девушку и меня дважды ударили кастетом по голове. Врачи сказали завязать навсегда с силовыми видами спорта, иначе — жди инсульта. А зачем мне инсульт? Я жить хочу, причем красиво.



- И как, получается?

— Представь себе да. Я вначале тренером устроился, но понял, что это не для меня. Зарплата по молдавским меркам неплохая, но меня она не устраивала. А девушки мне всегда нравились. Ну, ты понял с какой стороны… Да, и данные неплохие — не буду хвастаться, но после удара кастетом у меня потенция усилилась. Обратился в одно из наших эскорт-агентств, они не сразу меня взяли — послали на первое задание и потом понеслось…



- Послушай, но ведь есть какой-то психологический барьер. Чтобы вот так с каждой… тем более, наверное, не все… красотки?

— К сожалению, ты прав. Красоток мало, хотя иногда попадаются. В основном — женщины за 40. Бывает и за 50.



- И как ты справляешься с работой в таких случаях?

— Ты правильно сказал — это работа. Поэтому и относится к этому нужно как к работе. Никакой романтики. У меня все части тела подчиняются разуму. Такие и остаются в этом бизнесе.

- Каковы расценки? Сколько стоит общение с тобой?

— От 150 евро встреча. Это нижняя граница. Верхнюю называть не буду, чтобы не сглазить. Были клиентки что по полторы "штуки" отваливали. Исключительно в виде благодарности. Через год примерно я почти что отошел от дел фирмы эскорт-услуг. Иногда звонят, но я могу выбирать теперь. У меня есть свой круг клиенток и он расширяется.



- Ты продаешь только секс или еще и душу?

— Я могу вообще не заниматься сексом — не хочу, чтобы ты меня представлял озабоченным бугаем с вечной эрекцией. В половине случаев богатой женщине нужен спутник на вечер. Тут главное, чтобы клиентка в меня не влюблялась. Я пытаюсь следить за этим и не допускаю подобного.



- Ну, а женитьба, семья, детишки? Сколько может это продолжаться? Не до пенсии ты же будешь обслуживать дам?

— В наше время принято поздно жениться, я с этим согласен. Поэтому, думаю, после пятидесяти я этим займусь. Конечно же, я хочу и детей, и нормальную семью.



- Расскажи, если можно о круге клиенток. Это бизнес-леди? Одинокие дамы? Есть женщины политики?

— Никаких фамилий ты от меня не дождешься, надеюсь, ты это понимаешь. Но бывают всякие. Конечно, женщины это небедные. Чтобы ко мне обращалась учительница или медсестра, такого не было. Вряд ли они копят деньги на такие развлечения. А так, да — были и жены политиков, в том числе и известных — я даже испугался, когда узнал, но мне дали понять сразу, что муж не против, а даже одобряет.



- Интересно, в самом деле… CC BY-SA 2.0 / Damara Avila / Love Land at Jeju Island Топ-5 райских мест для секс-туристов

— Понимаю, что интересно! Но больше об этом ни слова!



- Хорошо. Ты русскоязычный, государственным языком особо не владеешь. Есть ли языковой барьер или проблемы из-за этого в твоей работе?

— Представь себе нет. Я, конечно, не могу поддержать публично интеллектуальную беседу на румынском, из-за своего уровня языка, но поверь мне, я это компенсирую другим! Жалоб не поступало не только от румыноязычных, но и от немок, и англичанок! Моя работа не предусматривает языковые и национальные распри.



- Слушай, а это идея, как можно решить подобные проблемы… Извини за вопрос, конечно, но на что ты готов пойти ради денег? Садизм, мазохизм, или… богатый мужчина ежели вызовет? Были прецеденты?

— Отвечаю по порядку. Всякие фокусы со связыванием и удушением — не ко мне. Сразу предупреждаю. Это опасно для жизни и мне проблемы не нужны. Насчет мужчин — тоже не ко мне. Есть "универсалы", я не из таких. Не родился я таким и не жалею об этом. Всех денег, как говорится, не заработаешь…

Тут у Кирилла зазвонил телефон, и после короткой беседы — из динамика прорывался довольно приятный женский голос, он распрощался со мной и поспешил к своей машине. Мне подумалось, что люди, оказывающие подобные услуги есть во всех странах — и благополучных, и бедных, как наша. Но именно в бедных и социально отсталых они выглядят столь выпукло, и мысли приходят, что в подобный "бизнес" идут они не по велению души, а потому, что другим заняться не удалось. И что у Кирилла, как и у многих из нас, "все могло быть иначе" — не зря, может быть, именно так назывался молдавский фильм, снятый еще в далеком 1982 году. С другой стороны, возможно, он по-настоящему нашел себя. Чужая душа — потемки. В том числе, и в Молдове.