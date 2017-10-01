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Статуя льва в парке Штефана чел Маре, Кишинев

Тайна самых известных кишиневских львов

© Sputnik/ Сергей Цуркану
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (198)
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Кого охраняют львы в Общественном парке Штефана чел Маре

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пожалуй, нет ни одного кишиневца или гостя молдавской столицы, у которого нет детской фотографии на львах в бывшем парке Пушкина, ныне это Общественный парк Штефана чел Маре. Однако далеко не все задают себе вопрос — откуда взялись там эти львы и когда именно появились. Над этим вопросом уже не первый год бьются энтузиасты и исследователи истории Кишинева.

Изначально историки предполагали, что львы в парке появились после Второй мировой войны, "переехав" сюда из богатого или разрушенного особняка. Однако обнаружились архивные документы, согласно которым в 1932 году львы уже находились в парке.

У кишиневских львов, как выяснилось, огромное количество двойников во всем мире. В Николаеве такие же львы установлены в конце IXX века, причем созданы они были итальянским скульптором. Подобные же львы стояли в Хотине и в Алупке.

Николаевский лев

Статуя льва в Николаеве, Украина
© Photo: oldchisinau.com
Статуя льва в Николаеве, Украина

Лев в Алупке

Статуя льва в Алупке, Крым
© Photo: oldchisinau.com
Статуя льва в Алупке, Крым

Несложно заметить, что все они, если не одинаковы, то очень и очень похожи. Поэтому родоначальников этого прайда найти оказалось не так уж сложно — оригиналы львов стоят в Ватикане и охраняют надгробие папы Климента XIII. Их в 1792 году изваял знаменитый скульптор Антонио Канова. Львы получились столь величественными, грустными и монументальными, что стали образцом для тысяч копий во всем мире.

Ватиканский оригинал

Надгробие Климента XIII, Собор святого Петра, Ватикан.
© Photo: oldchisinau.com
Надгробие Климента XIII, Собор святого Петра, Ватикан.

Пройдя по этой ссылке на испанский сайт можно узнать, что Кишинев породнен львами со множеством стран — Италией, Францией, США, Аргентиной, Испанией и т.д.

Таким образом, становится ясно, что наши кишиневские львы — это не просто милый элемент тенистого парка, а члены единой львиной семьи — прайда, родоначальники которого родились в Ватикане.

Впрочем, откуда именно взялись наши кишиневские львы пока неизвестно — как неизвестен и точных год их появления в парке. Исследователям, энтузиастам и историкам стоит продолжить поиски. Загадка остается.

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

 

Тема:
Узнай Молдову! (198)

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Теги:
львы, памятники, архитектура, история, Кишинев, Общество
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