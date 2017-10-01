Таинственная деревня спящих: ждать ли подобного в Молдове

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В Казахстане существует феномен не местного, а поистине планетарного масштаба — деревня Калачи, жители которой время от времени погружаются в сон — причем сон этот не ночной и даже не дневная сиеста — люди внезапно засыпают на несколько дней, а бывает, что и на неделю. Об этом неоднократно писали СМИ — РИА Новости и Sputnik Киргизия.

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Самое странное — врачам и экспертам не удается установить причину этого феномена, также до конца не выяснены последствия для здоровья этого сна. Масштабы явления впечатляют — в Калачах засыпало за последние несколько лет до 30% жителей. Объяснить это массовой истерией сложно — в сон погружаются и мужчины, и женщины, и дети. Одна из основных версий таинственного сна — инертные газы, недалеко раньше находилась урановая шахта. Однако исследователи отмечают отсутствие концентрации вредных газов или веществ в количестве, способном вызывать подобный сон у сельчан.

В конце концов администрация Калачей опустила руки — всем желающим в 2015 году предложили переселиться в другие районы Казахстана. Некоторые жители этой возможностью воспользовались. Власти страны привлекли даже иностранных экспертов и ученых для того, чтобы выяснить, что именно происходит в Калачах, однако ответов, по-прежнему, увы нет.

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Нет ли подобного феномена или причин для его появления в Молдове? Вопрос, по мнению многих экспертов, сложный. Социологи отмечают, что молдавские села стремительно пустеют, работать в родной стране многие граждане не видят смысла и уезжают за рубеж. Поэтому некоторые эксперты и рисуют печальную картину будущего молдавских сел — отсутствие людей и редко стоящие среди постапокалиптического пейзажа установки для разработки сланцевого газа. Без всякого таинственного сна. Достаточно того сна разума, который изобразил Гойя по мотивам испанской поговорки.