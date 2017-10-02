Тысячи кишиневцев останутся сегодня без света - список улиц столицы

Red Union Fenosa сообщает, что на некоторых улицах столицы в связи с ремонтными работами не будет электроэнергии

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Публикуем список улиц, где сегодня будут проблемы с подачей электроэнергии.

Центр:

— ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, Хынчешть 53-58, Валя Дическу 107-119, 144-160, Докучаев 13-31, 26-42 — в период с 09:20 — 18:00

— ул. А. Космеску 51, Короленко 7,9 — в период с 13:00 — 17:00

© РИА Новости, Инфографика Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии

Ботаника:

— ул. А. Негру Водэ, 66/4, Данубиус 36-50, 45-57, Сармизегетуза 75, 77, 77A, 87, Тирас 1-47, 2-66 — в период с 09:30 — 18:00

Рышкановка:

— бд. Москова 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 — в период с 15:00 — 18:00

— бд. Москова 18, Матей Басараб 5/1 — в период с 10:30 — 14:00

— ул. Рышкану 11, 11/2, 31/3, 35/3, 35/3A, Н. Димо 2, 3/1, 4/1, 8, 10, 12, Тудор Владимиреску, 16, 18 — в период с 09:00 — 18:00

— ул. Н. Димо 12, 12В – в период с 08:30 — 12:00



Буюканы:

— ул. Скулень 38, ул-на Скулень 7, 20-48, 23, Басарабилор 37, Кэлэрашь 78, Милано 5-19, 58-68, Торино 1-29, 2-12 — в период с 09:10 до 19:00

— ул. Ион Пеливан 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 40, 40/3, 40/1, В. Лупу 82, 107 — в период с 12:00 — 17:00Сектор Чеканы:

— ул. Транснистрия 20 — в период с 09:15 — 17:00

— ул. Вадул-луй-Водэ 17, 17 A,Б,Ф,Г,И,Л,К,П,Р,С,T,В — в период с 09:20 — 19:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.