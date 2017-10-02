Кровавая бойня в Лас-Вегасе: есть ли среди жертв граждане Молдовы

Стрельба у одного из крупнейших казино Mandalay Bay Лас-Вегасе: десятки погибших и сотни пострадавших

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы проверяет, есть ли граждане республики среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе.

© AP Photo / John Locher Последние данные по стрельбе в Лас-Вегасе: более 50 человек погибли

В американском Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. В результате более 50 человек погибли и свыше 200 пострадали.

Полиция ликвидировала преступника, им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

"МИДЕИ и посольство Республики Молдова в США мониторит последствия вооруженной атаки и направили необходимые обращения американским властям, чтобы узнать, есть ли среди жертв происшествия граждане Молдовы", — сообщили в министерстве.

В случае необходимости граждане Республики Молдова могут обратиться по горячей линии посольства +1 202 390 03 92 / +1202 667 11 30, или по номерам МИДЕИ 0 800 909 90, 022 20 10 47 (звонки из Молдовы) и +373 22 78 87 22 (звонки из-за границы).