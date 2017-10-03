Когда подключат отопление в Кишиневе: что говорит поставщик

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Поставщик готов начать в молдавской столице отопительный сезон, заявил во вторник на пресс-конференции руководитель АО "Termoelectrica" Тудор Ени.

"Termoelectrica" готова приступить к подключению системы отопления. Все потребители, которые желают подключить отопление до того, как примэрия примет решение о централизованном подключении к теплу, могут это сделать. Постановление примэрии касается только тех строений, которые находятся в ведомстве местной администрации. Что касается жилых домов, решение примэрии является консультативным", — сказал Ени.

По его словам, процедура очень простая и займет в целом около 3 часов.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco В Молдове увеличили тарифы на отопление и электричество

Для этого управляющий жилым домом должен удостовериться, что все работы по подготовке к отопительному сезону успешно завершены. Затем он приносит соответствующее заявление в территориальное отделение предприятия в зависимости от расположения здания.

После регистрации просьбы специалисты проверяют возможность подключения дома.

"Мы готовы поставлять тепло 24 часа в сутки круглый год, даже летом", — уточнил Ени.

При этом глава АО "Termoelectrica" отметил, что за прошлый отопительный сезон общий долг составляет 860 миллионов леев. В эту сумму входят долги примэрии и жилищного фонда. Как пояснил Ени, 388 миллионов леев – это долги людей.

Что касается подключения отопления в больницах и образовательных учреждениях, то для этого к поставщику должны обратиться представители примэрии. Они, в свою очередь, не исключили, что такой запрос могут подать уже на этой неделе.

В прошлом году отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября и завершился 27 марта 2017 года.

Самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м – 123 дня. За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта.

Куда обращаться, чтобы отопление дали уже сейчас?

Адреса территориальных подразделений:

Чеканы – улица Джинта Латинэ, 19/3 (022-335-132);

Центр – улица Измаильская, 86 A (022-274-098);

Рышкановка – Московский проспект, 11 A (022-442-365);

Ботаника – бульвар Дачия, 49/4 (022-779-411);

Буюканы – улица Василе Лупу, 63 (022-751-529).