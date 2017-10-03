Симптомы простуды: как понять, что человек болен

Наступили первые холодные дни, когда простудиться особенно легко. Как узнать, что вы простудились? Первые симптомы вирусной инфекции и домашняя профилактика – в справке Sputnik.

Первые симптомы вирусной инфекции и домашняя профилактика – в справке Sputnik Беларусь.

Осень – самая "удачная" пора для простуд. Дни еще теплые, но ветра и дожди уже создают риск подхватить инфекцию и заболеть. Чтобы вовремя и правильно остановить простуду, необходимо знать, какие симптомы сигналят о простуде.

Зачастую не доставляющие особого дискомфорта симптомы простуды остаются незамеченными, длятся они примерно от 2 до 7 дней, после чего наступает и само заболевание.

Как же лечить простуду в домашних условиях? Прежде всего помните, что если вы уже сильно разболелись, то необходимо обратиться к врачу. Главное – не стоит игнорировать мелкие неприятности, иначе вы рискуете заработать осложнения. Что делать, если вы простудились, и какая домашняя профилактика подойдет в осенне-зимний сезон? В холодное время года хорошим подспорьем станут травяные чаи, например, чай с ромашкой, кусочками имбиря и медом или с небольшим количеством алкоголя. Мед повышает иммунитет. Необходимо кушать много витаминов, например, грейпфруты и другие цитрусовые. Если у вас кашель, то хорошо подойдет горячее молоко, оно обладает отхаркивающим действием. Ну и, конечно, ешьте как можно больше чеснока. Не болейте, будьте здоровы.