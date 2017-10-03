Цены на топливо меняются: НАРЭ опубликовало изменения

НАРЭ опубликовало новые розничные цены – за какое топливо придется платить еще больше

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В период 4 по 17 октября максимальные розничные цены на бензин снизятся, а на дизтопливо – вырастут, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Согласно информации ведомства, бензина АИ-95-Premium обойдется покупателям на 31 бан дешевле и будет стоит 17 леев 20 банов. Дизтопливо подорожает с 15 леев 20 банов до 15 леев 41 бана.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.