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ЦИК приблизил выборы в Молдове и референдум в Кишиневе

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (48)
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Члены Центризбиркома проголосовали за создание избирательных округов для проведения выборов и референдума

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В ходе заседания во вторник члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за создание избирательных округов в десяти населенных пунктах для проведения местных выборов, а также в муниципии Кишиневе для проведения референдума.

"Границы избирательного округа соответствуют границам административно-территориальной единицы, предусмотренным законом об административно-территориальном делении Республики Молдова", — сказала глава ЦИК Алина Руссу. 

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Таким образом, для проведения 19 ноября выборов примаров созданы избирательные округа первого уровня в Сынджере (муниципий Кишинев), коммуне Берлинць Бричанского района, коммуне Зырнешты Кагульского района, коммуне Плопь Кантемирского района, коммуне Штефэнешть Флорештского района, селе Фурдуий Ной Глодянского района, коммуне Лэпушна Хынчештского района, коммуне Сэрэтнень района Леова, селе Кэприяна Страшенского района и коммуне Гилинжень Теленештского района.

Для проведения местного референдума в муниципии Кишинев сформируют избирательный округ №1.

Кроме того, ЦИК утвердил список политических партий, которые могут вступить в электоральную кампанию перед референдумом. Как уточнила Руссу, речь идет о 45 политформированиях, список которых предоставило ранее министерство юстиции.

Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (48)

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Теги:
избирательный округ, референдум, местные выборы, ЦИК, Алина Руссу, Молдова
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