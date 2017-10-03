На Молдову надвигаются тучи

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, выходные в республике будут дождливыми и по-осеннему прохладными.

До конца рабочей пятидневки в Молдове установится теплая погода — в среднем +20..+23 градусов по Цельсию. А уже с субботы ожидается понижение температур и дожди. Так, на севере республики дневной максимум составит +13..+16, в центральной части страны — от +14 до +17, а на юге — от +15 до +18.

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В воскресенье будет еще прохладнее — на севере страны столбики термометров покажут в дневные часы +10..+15, в центральных районах — от +11 до +14, а на юге — от +12 до +15.

А уже в понедельник немного потеплеет, а во вторник воздух прогреется в среднем до +16..+19.