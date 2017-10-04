09:12 04 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Уборка листьев

Дожди и похолодание: точный прогноз погоды в Молдове на 5 и 6 октября

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (123)
322 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 4 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит + 17 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха в среду, 4 октября, составит + 17 С в Кишиневе и + 20 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —754 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +15 +16 С днем, а ночью +5 +6 С. В центре республики ожидается от +16 до + 18 С в дневные часы и +6 +8 С — ночью. На юге температура поднимется до + 20 градусов днем и +10 С в ночные часы.

Снегопад в Кишиневе
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

В ближайшие дни 5 и 6 октября ожидается малооблачная погода, при этом каждый день ожидается повышение температуры на один градус — до + 20 С в четверг, 5 октября.

Праздники

Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Народные приметы

4 октября обычно читали заговоры, а также исполняли обряды, которые позволяли надеяться на плодородный будущий год.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Говорили, что 4 октября нужно обязательно работать, поскольку именно это сулит благополучие, много денег в ближайшее время.

Погода 4 октября становилась холоднее, а по утрам могли наблюдаться заморозки.

На Молдову надвигаются тучи>>>

С вечера топили овины, возле которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято было начинать работу в полночь — для этого разводили костры.

Овинами называли двухэтажные сооружения, которые использовались для того чтобы молоть зерно. Как правило, отделяли нижний этаж от верхнего посредством решетчатого настила. Вырывали яму в земляном полу, чтобы разводить там костер. Жар в результате проходил через решетку и подсушивал снопы.

Тема:
Погода в Молдове (123)

По теме

Опасная погода: как себя вести во время желтого кода
Теги:
прогноз погоды, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дожинки
    Белорусский Октоберфест

    В программе главного фестиваля аграриев Беларуси – чемпионат по пряничным шахматам, поросячьи бега и аналог баварского Октоберфеста.

  • Борис Шмелев
    Процесс пошел

    Визит депутатов оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в Москву может означать начало процесса изменения российско-грузинских отношений.

  • Олег Барциц
    Дары осени

    Абхазские сельхозпроизводители примут участие в XVIII Международной агропромышленной выставке "Золотая осень 2017" в Москве на ВДНХ.

  • Встреча глав МИД Азербайджана и Украины Эльмара Мамедъярова и Павло Климкина
    Европейский гость

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили двусторонние отношения двух государств, а также сотрудничество Баку с Европейским Союзом.

  • Учения НАТО
    Легкий флирт

    Армения-НАТО: может ли легкий "флирт" перейти в серьезные отношения? По мнению экспертов, их глубина зависит от готовности Еревана.

  • Рабочий
    Обрушение в школе

    Причиной обрушения плиты перекрытия в школе в Карагандинской области могло стать нарушение правил и техники безопасности строительных работ.

  • Задержанный в камере. Архивное фото
    По бартеру

    Житель Иссык-Кульской области Кыргызстана пытался обменять два мешка марихуаны на иномарку, незадачливого "покупателя" задержали.

  • Доллары в конверте, архивное фото
    Поймали за руку

    В Таджикистане при получении взятки в полмиллиона долларов задержан замначальника управления Министерства экономического развития и торговли.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Даешь миллиард!

    Узбекистан намерен увеличить ежегодный объем поставок овощей и фруктов в Россию до одного миллиарда долларов

  • Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров
    Квартирный вопрос

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на заседании с главами районов предложил переселить граждан из общежитий в новые дома к 2019 году.

  • Российский эксперт, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец
    Музейные экспонаты

    Подержанные австрийские гаубицы, прибывшие накануне в Лиепайский порт, больше подойдут историческому музею, считает военный эксперт.

  • Противотанковые военные учения в Литве, архивное фото
    Охотники за танками

    Ежегодные учения противотанковых подразделений пройдут в Литве при участии военных Германии и Норвегии с 6 по 15 октября.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Стрельба у казино в Лас-Вегасе: что чувствовали те, кто выжил
Дональд Трамп с супругой почтили память жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Трамп с супругой почтили память жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Нобелевская премия
Нобелевская премия и все, что вы хотели о ней знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться