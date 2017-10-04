Дожди и похолодание: точный прогноз погоды в Молдове на 5 и 6 октября

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КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 4 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит + 17 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха в среду, 4 октября, составит + 17 С в Кишиневе и + 20 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —754 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +15 +16 С днем, а ночью +5 +6 С. В центре республики ожидается от +16 до + 18 С в дневные часы и +6 +8 С — ночью. На юге температура поднимется до + 20 градусов днем и +10 С в ночные часы.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

В ближайшие дни 5 и 6 октября ожидается малооблачная погода, при этом каждый день ожидается повышение температуры на один градус — до + 20 С в четверг, 5 октября.

Праздники

Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Народные приметы

4 октября обычно читали заговоры, а также исполняли обряды, которые позволяли надеяться на плодородный будущий год.

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Говорили, что 4 октября нужно обязательно работать, поскольку именно это сулит благополучие, много денег в ближайшее время.

Погода 4 октября становилась холоднее, а по утрам могли наблюдаться заморозки.

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С вечера топили овины, возле которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято было начинать работу в полночь — для этого разводили костры.

Овинами называли двухэтажные сооружения, которые использовались для того чтобы молоть зерно. Как правило, отделяли нижний этаж от верхнего посредством решетчатого настила. Вырывали яму в земляном полу, чтобы разводить там костер. Жар в результате проходил через решетку и подсушивал снопы.