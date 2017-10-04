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Поднимут ли в Молдове тариф на горячую воду

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы разработало новую методологию расчета теплопотерь

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Действующий тариф на горячую воду не отражает реальных затрат на ее производство. Такое мнение высказало министерство экономики и инфраструктуры Молдовы при разработке новой методологии расчета теплопотерь.

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В настоящее время тариф формируется из двух составляющих: стоимости кубометра воды, поставляемой потребителю, и затрат на его подогрев. Профильное ведомство предлагает расширить этот список. В Минэкономике считают, что в тариф на горячую воду дополнительно надо включить потери, которые происходят через тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, а также теплоэнергию, затрачиваемую на обогрев сушилок для полотенец и теплых полов.

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В ведомстве поясняют, что требования к системе подачи воды стали жестче после принятия "Закона об энергетической эффективности зданий", который, например, предусматривает, что горячая вода в жилые дома должна подаваться постоянно, а ее температура не может быть не ниже 55-ти градусов по Цельсию. По мнению министерства экономики и инфраструктуры, это влечет за собой дополнительные затраты.

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Теги:
новости в Молдове, затраты, тариф, горячая вода, предложение, министерство экономики, Экономика, бизнес и финансы
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