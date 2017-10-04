Список улиц, где сегодня в Кишиневе не будет электроэнергии

Red Union Fenosa сообщает, что 4 октября ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах молдавской столицы

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Публикуем список улиц, где сегодня отключат электроэнергию в связи с проведением плановых профилактических работ.

Центр:

— ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, Хынчешть 53-58, Валя Дическу 107-119, 144-160, Докучаев 13-31, 26-42 — в период с 09:20 — 18:00



Ботаника:

- ул. А. Негру Водэ, 66/4, Данубиус 36-50, 45-57, Сармизегетуза 75, 77, 77A, 87, Тирас 1-47, 2-66 — в период с 09:30 — 18:00— ул. Гика Водэ, 1, 1A, 1B, Индепенденцей 26/3, 28/1, 28/3, 28А, 28, 30/6 — в период с 09:00 — 17:00

Рышкановка:

— ул.Каля Орхеюлуй 105/2, 106/2, 107, Магда Исанос 14/3, 15, 19, Мадан 32, 44/1, 44/2, 46/5 — в период с 09:00 — 18:00

— ул. Матей Басараб 7/1 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. Матей Басараб 7/4 — в период с 09:00 — 13:00

— ул. Стрэшень 1, 3, 3, 1В, Петрикань 232/1, 224, Пескэрушилор 1/1, 9А, 22B, 23 — в период с 09:30 — 18:00

© Sputnik/ Дмитрий Бальтерманц Кишинев возобновил закупку электроэнергии в Приднестровье

Буюканы:



— ул. Скулень 38, ул-на Скулень 7, 20-48, 23, Басарабилор 37, Кэлэрашь 78, Милано 5-19, 58-68, Торино 1-29, 2-12 — в период с 09:15 до 19:00

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ 17, 17 A,Б,Ф,Г,И,Л,К,П,Р,С,T,В — в период с 09:20 — 19:00



Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию>>>