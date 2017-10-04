Копач рассказал, как утверждают тарифы на воду

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Большая продолжительность процесса утверждения новых тарифов на воду зависит от предприятий, предоставляющих эти услуги населению. Об этом заявил гендиректор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Тудор Копач в среду на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
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Как уточнил Копач, для утверждении тарифов на воду и услуги канализации у НАРЭ "есть очень хорошая, установленная методология, где присутствуют тарифные компоненты, как то — прямые и непрямые затраты, зарплата и другие".
"К сожалению, на муниципальных предприятиях есть директор, бухгалтер и экономист, но нет правильного бухгалтерского учета по тарифным компонентам, поэтому процесс утверждения тарифов занимает время. Пока они детально не представляют все тарифные компоненты, мы не можем применить методологию и принять тарифы", — пояснил Копач.
По его словам, только с "Apă Canal Chișinău" НАРЭ работало полгода, пока они представили все необходимые документы.
"В районах ситуация еще более сложная. Задержка по утверждению тарифов зависит не от нас, мы лишь запрашиваем все необходимые документы", — сказал Копач.
Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае утвердил изменение тарифов на услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые предприятиями "Apă Canal Ungheni" и "Apă Canal Chișinău".
Решение вступило в силу спустя неделю. Таким образом, тарифы "Apă Canal Ungheni" для бытовых потребителей сейчас составляют 13,40 лея за кубометр питьевой воды и 7,07 лея — за канализацию, а для небытовых – 22,15 лея и 16,32 лея за кубометр соответственно.
Тарифы за услуги "Apă Canal Chișinău" для бытовых потребителей тогда выросли до 8,65 лея за кубометр питьевой воды и до 2,04 лея — за канализацию, а для небытовых – 13,29 лея и 11,17 лея за кубометр соответственно. То есть общий тариф для бытовых потребителей в Кишиневе вырос с 9,19 лея до 10,69 лея, а для небытовых – с 22,96 до 24,46 лея.