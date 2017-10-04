Копач рассказал, как утверждают тарифы на воду

Генеральный директор НАРЭ Тудор Копач рассказал, почему утверждение изменения тарифов на воду длится довольно долго

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Большая продолжительность процесса утверждения новых тарифов на воду зависит от предприятий, предоставляющих эти услуги населению. Об этом заявил гендиректор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Тудор Копач в среду на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

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Как уточнил Копач, для утверждении тарифов на воду и услуги канализации у НАРЭ "есть очень хорошая, установленная методология, где присутствуют тарифные компоненты, как то — прямые и непрямые затраты, зарплата и другие".

"К сожалению, на муниципальных предприятиях есть директор, бухгалтер и экономист, но нет правильного бухгалтерского учета по тарифным компонентам, поэтому процесс утверждения тарифов занимает время. Пока они детально не представляют все тарифные компоненты, мы не можем применить методологию и принять тарифы", — пояснил Копач.

По его словам, только с "Apă Canal Chișinău" НАРЭ работало полгода, пока они представили все необходимые документы.

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"В районах ситуация еще более сложная. Задержка по утверждению тарифов зависит не от нас, мы лишь запрашиваем все необходимые документы", — сказал Копач.

Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае утвердил изменение тарифов на услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые предприятиями "Apă Canal Ungheni" и "Apă Canal Chișinău".

Решение вступило в силу спустя неделю. Таким образом, тарифы "Apă Canal Ungheni" для бытовых потребителей сейчас составляют 13,40 лея за кубометр питьевой воды и 7,07 лея — за канализацию, а для небытовых – 22,15 лея и 16,32 лея за кубометр соответственно.

Тарифы за услуги "Apă Canal Chișinău" для бытовых потребителей тогда выросли до 8,65 лея за кубометр питьевой воды и до 2,04 лея — за канализацию, а для небытовых – 13,29 лея и 11,17 лея за кубометр соответственно. То есть общий тариф для бытовых потребителей в Кишиневе вырос с 9,19 лея до 10,69 лея, а для небытовых – с 22,96 до 24,46 лея.