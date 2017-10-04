О ком забыли при повышении зарплат учителям - профсоюзы представили данные

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Круглый стол по проблемам учителей провела Профсоюзная федерация работников образования и науки.

По словам председатель профсоюзной федерации Думитру Иванова, несмотря на некоторое повышение зарплат учителям, вспомогательные дидактические кадры ни на что из этого не могут рассчитывать, и их уровень жизни все еще настолько низкий, что проблема обретает крайне серьезный характер.

"Систему оплаты труда работникам учебных заведений должна быть в корне изменена. Надеемся на эффективный диалог с работодателями", — отметил Иванов.

Между прочим, пятого октября мир отмечает День учителя, объявленный международным праздником в 1994 году в ЮНЕСКО.

Правительство на заседании в среду приняло решение повысить зарплаты молдавским педагогам примерно на 500 леев.

Согласно статистике, средняя ежемесячная заработная плата дидактических кадров в доуниверситетских образовательных учреждениях в четвертом квартале 2016 года составляла 5 тысяч 32,8 лея.

Зарплаты молдавских учителей вырастут: что можно купить на эти деньги>>>

Учитывая поправки, которые одобрил кабинет министров, для достижения уровня средней заработной платы по экономике ежемесячная зарплата дидактических и научно-дидактических кадров будет увеличена на 11,3%, то есть до 5 тысяч 600 леев.

На внедрение этих изменений предусмотрено примерно 132 миллиона леев. Деньги будут выделены из бюджета, а также из собственных доходов учреждений. Новые зарплаты, как сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш, вступят в силу уже с первого сентября этого года.