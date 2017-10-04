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Правительство Рекспублики Молдова

Правительство одобрило: некоторых обяжут вернуть пособие по материнству

© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Общество
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Молдавский кабмин утвердил внесение поправок в регламент по выплате пособий по материнству, часть мам заставят вернуть выплату

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду одобрило внесение изменений в Регламент по расчету и выплате пособий по временной нетрудоспособности. В частности, речь идет о пособиях по материнству. 

Молдавские леи
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Безработные матери в Молдове будут получать пособие по новым правилам

Таким образом, перед тем как получить эту финансовую помощь, женщинам предстоит подписать декларацию о личной ответственности, тем самым подтверждая, что в этот момент они не трудоустроены, не получают доход. Если затем выяснится, что заявленная информация недостоверна, женщины будут обязаны вернуть в полном размере полученную финпомощь. В тексте заявления, утвержденного кабмином, все этим моменты указаны.

Как уточнила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стела Григораш, проект разработан после решения Конституционного суда, постановившего, что одно из положений Регламента противоречит Конституции. Речь идет о том, что женщины, чтобы получать такое пособие до декретного отпуска должны были не работать в течение 9 месяцев.

"Ясно, что решения Конституционного суда не обсуждаются, их нужно применять", — сказал премьер-министр Павел Филип.

Депутаты в июле одобрили в двух чтениях законодательную инициативу о выделении пособия по материнству женщинам, которые на момент декретного отпуска находятся без работы или не получают застрахованный доход. Таким образом, когда женщина находится на содержании мужа, обладающего страховым полисом, она может получать указанную выплату. Деньги ей выделят лишь после того, как будет подписана декларация под личную ответственность.

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Теги:
пособие по материнству, декларация, ответственность, регламент, правительство, Стела Григораш, Павел Филип, Молдова
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