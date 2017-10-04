Проблема насилия над детьми в Молдове: что говорят в правительстве

Премьер Молдовы Павел Филип подтвердил, что такая проблема в стране действительно существует

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Глава молдавского правительства призвал все ответственные структуры действовать сообща, чтобы искоренить случаи сексуального насилия над детьми в Молдове.

"Проблема существует. Нам нужно продумать, как действовать совместно, чтобы предотвратить и вообще искоренить этот феномен", — сказал Филип в рамках заседания правительства, обратив внимание, что в среду ее обсуждали в комиссии парламент.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове убийцам и насильникам помогали выйти на свободу

В ходе тех слушаний, чиновники сообщили, что ежегодно в республике официально регистрируются в среднем 25 случаев изнасилования несовершеннолетних.

"Это средняя цифра подозрительных случаев, произошедших в семьях, образовательных учреждениях и в обществе. Мы не говорим о полном отсутствии таких случаев, но, чтобы называть это насилием, необходимо подтверждение судебной инстанции", — пояснила министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук.

Также она подчеркнула, что в настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием громкого случая, произошедшего в интернате №3 дела.

В результате продолжавшегося пять месяцев расследования дела о торговле детьми в кишиневской гимназии-интернате в конце сентября задержали 45-летнего директора учреждения и 40-летнего предпринимателя.

Как заявлял ранее и.о. замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян, в мае 2016 года бизнесмен из Кишинева "выбрал" 14-летнего ребенка, который находился под опекой госучреждения. Директор гимназии-интерната способствовал знакомству этого мужчины с ребенком, после чего бизнесмен начал дарить мальчику подарки, гулять с ним. В итоге летом 2017 года мужчина снял квартиру и начал жить вместе с ребенком. В ходе следствия установлено, что имели место и действия сексуального характера со стороны взрослого.