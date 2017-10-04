Из Кишинева можно будет улететь прямым рейсом в Дубай

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. С 23 ноября 2017 года отечественная авиакомпания "Air Moldova" запускает новый рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, самолеты в Дубай и обратно в Кишинев будут летать два раза в неделю — в понедельник и четверг.
Расписание полетов (по местному времени):
Вылет из Кишинева — 21.50; посадка в Дубае — 04.50;
Вылет из Дубая — 06.50; посадка в Кишиневе — 10.10.
Цена за билет в одно направление варьируется от 159 евро с учетом всех сборов. Перелеты будут осуществляться на самолете Airbus 319.