Из Кишинева можно будет улететь прямым рейсом в Дубай

Теперь из Кишинева в Дубай можно улететь прямым рейсом: сколько стоит путешествие в столицу ОАЭ

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. С 23 ноября 2017 года отечественная авиакомпания "Air Moldova" запускает новый рейс в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

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Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, самолеты в Дубай и обратно в Кишинев будут летать два раза в неделю — в понедельник и четверг.

Расписание полетов (по местному времени):

Вылет из Кишинева — 21.50; посадка в Дубае — 04.50;

Вылет из Дубая — 06.50; посадка в Кишиневе — 10.10.

Цена за билет в одно направление варьируется от 159 евро с учетом всех сборов. Перелеты будут осуществляться на самолете Airbus 319.