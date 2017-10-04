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Молдова не повторит ошибок Украины

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Молдавский лидер Игорь Додон заверил, что в республике не будут запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в среду, что недопустимо ограничивать право нацменьшинств учиться на родном языке, как это было сделано на Украине, и отметил, что в республике такого не произойдет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным". 

"Высказывал обеспокоенность относительно нового закона, который был принят на Украине. На Украине постоянно проживают несколько сотен тысяч молдаван и румын, которые до вступления в силу этого закона могли учиться в школах на родном языке. Считаю, что недопустимо запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке. В Молдове такого не произойдет", — сказал Додон по итогам встречи с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© Sputnik/ Стрингер
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По словам молдавского лидера, в республике насчитывается сотни школ с преподаванием на русском, украинском, гагаузском, болгарском языках. Он подчеркнул, что такая практика сохранится в Молдове.

"Президент Молдовы заверил, что любой ценой сохранит все права на изучение болгарского языка во всех классах школ, то есть также как эта система сохранялась и до сих пор. Не будет изменено законодательство в этом смысле", — сказала Йотова.

Закон об образовании в Украине — что дальше будет с молдаванами>>>

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Теги:
закон об образовании, язык, нацменьшинства, обучение, Илияна Йотова, Петр Порошенко, Игорь Додон, Болгария, Молдова, Украина
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