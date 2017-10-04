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Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе

Школа инновационной журналистики объявила о новом сезоне в Тирасполе

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Общество
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В Приднестровье только завершился первый сезон Школы инновационной журналистики, организуемой Международным информационным агентством и радио Sputnik, однако стало известно время проведения второго выпуска.

ТИРАПОЛЬ, 4 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Школа инновационной журналистики Sputnik закрыла свой первый цикл лекций на площадке Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко, однако в ближайшее время снова откроет свои двери для слушателей. Об этом на церемонии награждения всех участников первого выпуска Школы в Приднестровье сообщил пресс-секретарь Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Вячеслав Пержу.

"Первый сезон в Тирасполе получился удачным. Поэтому мы планируем продолжить проект Школы инновационной журналистики. Второй выпуск стартует уже в ноябре. Во время него слушателей ожидает много приятных сюрпризов", — рассказал Пержу.

Главный специалист представительства Россотрудничества в РМ Сергей Скворцов отметил важность проведения Школы и уверил, в том, что сотрудничество с Международным информационным агентством и радио Sputnik в организации лекций продолжится.

"Когда решался вопрос о проведении Школы, мы тут же поддержали идею ее проведения и не ошиблись. Я считаю, что это очень важно и нужно. Если каждый слушатель из пяти лекций вывел хотя бы крупицу полезного, то это удача. Мы продолжим сотрудничество и будем поддерживать проведение Школы и впредь", — подчеркнул Скворцов.

Школа журналистики в Тирасполе
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
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Во время торжественной церемонии 38 постоянных участников Школы в Тирасполе получили сертификаты об окончании, а также памятные подарки.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем. Особое внимание в работе Школы уделяется особенностям деятельности СМИ в эпоху цифровых технологий и бума в развитии социальных сетей.

Слушатели Школы узнают о роли и влиянии интернета и социальных медиа на создание и дистрибуцию новостей; о практике создания "горячих" новостей (breaking news), а также правилах организации и проведения прямых текстовых, радио- и видеотрансляций. В качестве лекторов Школы выступают представители национальных и международных СМИ, преподаватели ведущих ВУЗов и известные медиаэксперты.

Школа молодого журналиста Sputnik открыла двери для специалистов из стран СНГ, Балтии и Грузии
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Тирасполе.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран.

Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

Теги:
Школа инновационной журналистики Sputnik, сми, Sputnik, Пержу, Скворцов, Молдова, Приднестровье
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