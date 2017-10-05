Холодно и дождливо: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 октября

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КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 5 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятны кратковременные дожди, температура воздуха составит + 15 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха в четверг, 5 октября, составит + 17 С в Кишиневе и + 19 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —752 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 +15 С днем, а ночью +4 +5 С.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

В центре республики ожидается от +15 до + 16 С в дневные часы и +4 +5 С — ночью. На юге температура поднимется до + 19 градусов днем и +7 С в ночные часы.

Точный прогноз погоды в Молдове на 5 и 6 октября>>>

В ближайшие дни — в пятницу, 6 октября, и субботу, 7 октября, ожидается малооблачная погода, кратковременные дожди и постепенное снижение температуры на один градус.

Праздники

Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой праздник отмечают преподаватели. День учителя был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teachers' Day).

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.

Народные приметы

В старину считали, что с 5 октября начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Крестьяне 5 октября заканчивали убирать редьку и готовили из нее самые разные блюда. В народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку ветер сильный дует, и он мог принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.

Существовало несколько запретов, которых нужно было придерживаться, чтобы ветра сильного не было. Так, 5 октября нельзя было сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветер, бить палкой или хлыстом по земле.