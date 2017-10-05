Как Кишинев готовится ко Дню вина

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В эти выходные в Молдове пройдет самый, пожалуй, любимый праздник всех граждан — День вина. Sputnik публикует программу Национального дня вина-2017.

Суббота, 7 октября

Площадь Великого Национального Собрания © Sputnik/ Sergei Veniavsky Почему в Молдове трудно вывести новый сорт винограда

11.00 — 12.45

Официальная церемония открытие (зажигательная хора после чего рекордное количество виноделов – 47, вместе покажут Путь Вина Молдовы); Президентский оркестр; Оркестр народной музыки "Mugurel"; ансамбли народной музыки и танцев.

14.00 — 19.30

Выступления этнофольклорных коллективов столицы и регионов Молдовы; прямая трансляция Школы вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу)

20.00 – 21.00

Moldovan Youth Orchestra

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21.00 – 22.00

Cristofor Aldea Teodorovici & Orchestra



Воскресенье, 8 октября

Площадь Великого Национального Собрания

11.30- 14.00

Школа вина (мастер-классы с участием сомелье)



12.30 – 14.00

Вручение премии "Золотая бочка" ("Polobocul de Aur"); Оркестр народной музыки "Plai moldovenesc".

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14.00 – 19.30

Выступления этнофольклорных коллективов из регионов и Кишинева; прямая трансляция Школы вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу).



20.00 – 21.00

Vally Boghean Band



21.00 – 22.00

DJ Argatu (Румыния); электронная музыка и световое шоу.