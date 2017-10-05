Как Кишинев готовится ко Дню вина

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В эти выходные в Молдове пройдет самый, пожалуй, любимый праздник всех граждан — День вина. Sputnik публикует программу Национального дня вина-2017.
Суббота, 7 октября
Площадь Великого Национального Собрания
11.00 — 12.45
Официальная церемония открытие (зажигательная хора после чего рекордное количество виноделов – 47, вместе покажут Путь Вина Молдовы); Президентский оркестр; Оркестр народной музыки "Mugurel"; ансамбли народной музыки и танцев.
14.00 — 19.30
Выступления этнофольклорных коллективов столицы и регионов Молдовы; прямая трансляция Школы вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу)
20.00 – 21.00
Moldovan Youth Orchestra
В Национальный день вина гражданам напиться не дадут>>>
21.00 – 22.00
Cristofor Aldea Teodorovici & Orchestra
Воскресенье, 8 октября
Площадь Великого Национального Собрания
11.30- 14.00
Школа вина (мастер-классы с участием сомелье)
12.30 – 14.00
Вручение премии "Золотая бочка" ("Polobocul de Aur"); Оркестр народной музыки "Plai moldovenesc".
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14.00 – 19.30
Выступления этнофольклорных коллективов из регионов и Кишинева; прямая трансляция Школы вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу).
20.00 – 21.00
Vally Boghean Band
21.00 – 22.00
DJ Argatu (Румыния); электронная музыка и световое шоу.