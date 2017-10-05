Печальная статистика: женщины с раком груди в Молдове долго не живут

Лишь малая часть женщин Молдовы, у которых выявляют рак молочной железы, после этого проживает еще несколько лет

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Около 40% женщины в Молдове, у которых диагностирован рак груди, могут прожить пять лет. Об этом в рамках заседания парламента заявила депутат Валентина Стратан.

"Ежегодно около тысячи женщин в Молдове узнают о том, что у них рак груди. К сожалению, большинство из них узнают о болезни уже на поздних стадиях. Только четыре из десяти женщин могут прожить порядка пяти лет. Эту болезнь можно излечить, если она обнаружена на этой стадии", — сказала Стратан.

В этом месяце в Молдове в рамках проекта "Розовый октябрь" для женщин проводятся бесплатные консультации у маммолога. В Бельцах консультация пройдет 7 октября, а в Кишиневе – 21 октября.

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Цель акции – выявить изменения и проблемы молочной железы у женщины, которые из-за скромных финансовых возможностей не могут позволить себе пройти платное обследование.

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Согласно данным статистики, около 90 женщин в Молдове умирают в первый же год после выявления у них рака груди. В общей сложности, ежегодно проигрывают борьбу с этим заболеванием порядка 400 женщин в стране.

В середине мая этого года в столичном парке "Валя Морилор" прошел платный забег "Run Pink", цель которого состояла в том, чтобы собрать средства для помощи женщинам, которые борются с этим заболеванием.

Розовая лента — общепринятый символ организаций и частных лиц, которые поддерживают программу по борьбе с раком молочной железы.