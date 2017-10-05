Рейсы Москва-Кишинев и Кишинев-Москва задержаны: в чем причина

Вылетевший из Москвы в Кишинев самолет был вынужден вернуться в аэропорт "Шереметьево"

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Прибытие в Кишинев рейса SU 1846 из Москвы задерживается на четыре с половиной часа, свидетельствуют данные информационного табло Международного аэропорта молдавской столицы.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что на самом деле ждет граждан Молдовы при отмене авиарейса

Дело в том, что самолет, вылетевший из Москвы в 07.30, был вынужден вернуться в аэропорт "Шереметьево". Причиной послужило то, что 45-летнему пассажиру во время взлета резко стало плохо и он потерял сознание. В итоге пилоты приняли решение вернуться. На взлетно-посадочной полосе уже дежурили медики, которым и передали мужчину.

В результате повторный вылет этого рейса назначили на 12.05. Прибыть в Кишинев он должен в 15.05.

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Из-за этой задержки с 11.30 на 16.10 перенесен вылет из Кишинева в Москву рейса SU 1847.

Кроме того, на 35 минут задерживается прибытие в Молдову самолета из Тель-Авива. Рейс TQ 4336 приземлится в 12.55.

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