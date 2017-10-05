Народный адвокат в Молдове будет получать зарплату премьера и спикера

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Молдавские парламентарии в рамках заседания в четверг утвердили в первом чтении закон об увеличении оплаты труда народного адвоката.

Таким образом омбудсмен и народный адвокат по правам ребенка будут получать 11 тысяч 880 леев. Именно столько составляет зарплата премьер-министра и спикера Молдовы.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Сколько получают президент, депутаты и члены правительства Молдовы

Что касается заместителя омбудсмена, то его оклад будет равняться 11 тысячам 340 леям. Ровно столько же в стране получает вице-премьер.

До сих пор зарплата народного адвоката составляла 9 тысяч 180 леев, а его заместителя – 8 тысяч 640 леев.

Что касается всех политиков, то самая высокая зарплата у президента — 12 тысяч 960 леев. Депутат или министр получает в Молдове 9 тысяч 585 леев.

Согласно данным Национального бюро статистики, прожиточный минимум в Молдове по итогам первого семестра в среднем составил тысячу 866,3 лея в месяц. Для крупных городов этот показатель равнялся 2 тысячам 15,6 лея.

Ежемесячный располагаемый доход на человека при этом равнялся 2 тысячам 181,1 лея, а средняя зарплата в экономике – 5 тысяч 429,9 лея.