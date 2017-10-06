В Приднестровье девушка сбросила 85 кг ради мужа и платья

История Илоны Кулаковой, которая поразила жителей Тирасполя, распространяется в Интернете с бешеной скоростью

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Почти девять месяцев понадобилось тираспольчанке Илоне Кулаковой на то, чтобы сбросить 85 килограммов, и все это ради любимого мужа.

Как призналась девушка в интервью одному сетевому изданию, она весила 150 кг, а решилась на перемены во внешности из-за любви.

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"Я хотела вернуть внимание мужа. Сейчас наши отношения снова на высоте", — улыбается героиня сюжета.

Илона утверждает, что ежедневно по два часа она занимается в тренажёрном зале. Диета, по ее словам, тоже играет немаловажную роль, но на голодный паёк она не перешла.

"Хочешь есть — ешь яблоко. Не хочешь яблоко? Не хочешь есть!", — такой девиз девушки.

Она также призналась, что старое мамино платье из гардероба тоже мотивировало ее сбросить лишние килограммы. И, судя по тому, как девушка выглядит в этом наряде, ее усилия не оказались напрасными.

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Источник видео: Интернет-канал Mash