На три дня Кишинев погрузится в хаос: как ходит общественный транспорт

С пятницы на дорогах Кишинева будет настоящий хаос - кошмарные пробки, изменения маршрутов общественного транспорта

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Гостям и жителям Кишинева стоит запастись терпением — уже с пятницы движение транспорта в столице будет затруднено. Все из-за того, что в Молдове в этот уикенд отмечается национальный праздник — День вина.

Мэрия Кишинева информирует в период с полудня пятницы, 6 октября, до 23.00 воскресенья, 8 октября, будет приостановлено движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре на отрезке улиц Александра Пушкина — Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони. В связи с этим движение общественного транспорта будет перенаправлено на смежные улицы.

Троллейбусы №4, 5, 8, 22 и 28 в оба направления будут перенаправлены на улицу Букурешть.

Маршрут троллейбуса №30 изменены следующим образом: с бульвара Штефана чел Маре по улицам Василе Александри, Букурешть, Александра Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Автобусы №5 будут ездить с улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по улицам 31 августа 1989 года, Александра Пушкина, бульвара Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Маршруты автобусов №9, 11, 17, 46 и 122 перенаправлены на улицу Букурешть в оба направления.

Важно! Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки.