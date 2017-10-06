В Молдове резко меняется погода: объявлено предупреждение

В выходные во многих районах республики будет действовать предупреждение метеорологов в связи с непогодой

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в центральных и южных районах страны в связи с ливнями и сильным ветром.

Предупреждение будет действовать в выходные, 7 и 8 октября.

"Днем 7 октября и ночью 8 октября в южных и центральных районах ожидаются сильные дожди. Объем осадков достигнет 15-25 литров на квадратный метр, а местами до 30-40 литров на квадратный метр. 8 октября усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Исключение составляют лишь районы Бричаны, Окница, Единцы, Дондюшаны, Дрокия, Сорока, Рышканы и Глодяны. Там осадки будут менее интенсивными.

Точный прогноз погоды в Молдове на 7 и 8 октября>>>

Согласно прогнозу, ночью в выходные воздух прогреется до +5, +10 градусов, а днем ожидается +10, +15 градусов по Цельсию.