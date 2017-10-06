Молодожены попросили вместо цветов дарить им игрушки

А потом все подарки они передали тяжело больным детишкам в Онкоинститут

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Молдове осень традиционно считается свадебной порой. Жители нашей страны, как правило, любят играть свадьбы в этот период, когда праздничный стол украшает обилие овощей и фруктов и рекой льется молодое вино.

Юрий Северин и Елена Малютина, сыгравшие свадьбу еще 23 сентября, обратились к гостям с необычной просьбой. Ее суть заключалась в том, чтобы гости приходили к жениху с невестой не с цветами, а … игрушками.

Гости были удивлены, но, когда узнали истинную причину такой просьбы, согласились ее выполнить.

Дело в том, что потом после свадьбы через один из столичных волонтерских центров была организована передача этих подарков детям, которые особенно в них нуждаются.

© Sputnik / RODION PROCA Передача подарков детям

Спустя почти две недели после торжества, когда были улажены все моменты, связанные с порядком дарения и получения безвозмездной помощи, представители молодой семьи вместе с сотрудниками волонтерского центра передали в детское отделение Онкоинститута игрушки, книжки, раскраски и прочие подарки.

Так семья Северин организовала не только праздник для себя и своих близких, но и для детишек, проходящих лечение в Онкоинституте.