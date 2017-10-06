Комиссия не смогла решить, сколько мест в парламенте отдать диаспоре

Ни одно из озвученных в рамках заседания предложений не получило достаточного количества голосов

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Члены национальной комиссии по формированию одномандатных округов в ходе заседания в пятницу не смогли утвердить решение, сколько округов сформировать за границей и на левом берегу Днестра.

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В ходе дебатов прозвучали несколько предложений, однако ни одно из них не получило поддержку большинства, поэтому было принято решение отложить этот вопрос до следующей встречи, которая запланирована на 10 октября.

Члены комиссии в итоге сошлись во мнении, что в следующий раз территориально следует считать количество одномандатных округов для России и СНГ, отдельно для Европы, США и Канады, а также для всего остального мира.

В ходе прошедшего заседания члены комиссии проголосовали за то, что в ходе выборов в муниципии Кишинев должны быть сформированы 11 одномандатных округов, а в Бельцах – 2.

Чем занимается комиссия?

Решение о создании национальной комиссии по формированию одномандатных округов принято 6 сентября. Основная задача комиссии – разработка и предложение правительству страны решений по формированию 51 одномандатного округа для проведения парламентских выборов, запланированных на 2018 год.

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Согласно постановлению кабмина, состав комиссии в дальнейшем должен утверждаться правительством не позднее, чем за 14 месяцев до истечения полномочий действующего созыва парламента республики. Кроме того, комиссия не позднее, чем за 13 месяцев до истечения полномочий действующего созыва парламента должна представить правительству на утверждение решение о формировании одномандатных округов.

Кто входит в состав комиссии перед выборами 2018?

В состав Комиссии по формированию одномандатных округов для выборов в высший законодательный орган республики вошли председатель Центризбиркома Алина Руссу, член ЦИК Юрий Чокан, член юридической комиссии парламента Игорь Время, советник президента Максим Лебединский, от фракции демократов – депутат Еуджениу Никифорчук, от фракции социалистов – депутат Василе Боля, от парламентской группы Народно-европейской партии – Штефан Крянгэ, от избирательного блока "Выбор Молдовы – Таможенный союз" – Серджиу Коропчану, от Партии социалистов – Влад Батрынча, глава украинской общины Николай Олейник, руководитель общественного движения "Русское духовное единство" Петр Донцов, председатель болгарской общины Федор Сабий, от Ассоциации Союза районных советов – Вячеслав Бурлаку, глава Конгресса местных властей Виорел Фурдуй, от бюро по связям с диаспорой Госканцелярии – Ольга Копту и Валерий Сажин, от Института экологии и географии – Мария Недялкова, от Национального института экономических исследований – Ольга Гагауз, от Института юридических и политических исследований – Виктор Жук.

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Переход к смешанной системе голосования

Закон, предполагающий переход к смешанной избирательной системе, официально вступил в силу в Молдове 21 июля этого года.

Таким образом, в общенациональном округе будут избираться 50 депутатов по правилам пропорциональной системы, а в одномандатных округах — 51 депутат по правилам мажоритарной системы, по одному от каждого округа.

Одобренный вариант закона полностью сохранил первоначальную концепцию, предусматривающую сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, – 8%; проведение выборов по одномандатным округам в один тур; избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона; а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдовы.

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Кроме того, согласно тексту документа, Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд (КС) список избранных депутатов. До сих пор это происходило в течение двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.

Также граждане сами могут отзывать депутатов, которые, по их мнению, не выполняют свою работу добросовестно. Правда, речь идет о тех законодателях, которые избираются по одномандатным избирательным округам. Лишить их работы может не менее половины избирателей на референдуме местного типа.

Ранее выборы в парламент Молдове проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.