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Школа журналистики в Тирасполе

Выпускники - о шансах Школы инновационной журналистики в Приднестровье

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Общество
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Слушатели первого выпуска Школы инновационной журналистики Sputnik поделились своими впечатлениями от курса лекций, вспомнив особенно яркие для каждого из них моменты

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Выпускники первого сезона Школы инновационной журналистики Sputnik в Приднестровье, проводившегося на площадке Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко, подвели итоги пяти лекций цикла, поделившись результатами их посещения. Школа организована Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ.

Ольга Голованова вспомнила первую лекцию Школы, на которой рассказывали, как подавать и оформлять новости так, чтобы "зацепить" внимание читателя.

"Участие в лекциях Школы помогает журналистам в их работе. Знания, полученные на них, мы в какой-то степени использовали в профессии. Мне очень понравилась первая лекция и лично я узнала из нее много важного и применила в своей работе журналиста на телевидении", — рассказала она.

Михаил Пунтус учится на программиста, но на курсах лекций Школы почерпнул для своего профессионального развития много интересного. По его словам, тематика лекций была весьма разнообразной, и благодаря этому каждый из их слушателей вынес для себя что-то важное.

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"Лично я для себя усвоил некоторые варианты продвижения своего контента в разных соцсетях. Очень интересно оратор рассказывал об этом. Побольше бы школ такого развития. Я думаю, посещение Школы дало большой толчок для нашей журналистики, практикующим и начинающим журналистам в постижении профессии", — отметил он.

Состоялся первый выпуск Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
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Геннадий Назаренко уверен, советы, которыми во время лекций делились корифеи журналистики, в частности, те спикеры, что были приглашены из России, пригодятся слушателям Школы в их профессиональной деятельности.

"Мы могли увидеть и услышать спикеров, которые являются действующими журналистами, достигнув в профессии успехов. И молодые журналисты смогли обменяться опытом с уже маститыми коллегами. Я говорю о корифеях журналистики из России, чьи советы было действительно интересно слушать", — подчеркнул Геннадий.

Завкафедры журналистики ПГУ Светлана Распопова отметила, что Школа инновационной журналистики стала очень полезной возможностью в профессиональном развитии, как для студентов, так и для практикующих журналистов.

"Для каждого журналиста важно постоянно чувствовать пульс времени. И в этом проект помогает. В нем приняли участие и практикующие журналисты, как правило, наши выпускники, и наши студенты, и важно то, что те знания, которые уже получили во время проекта, они стараются использовать в своей профессии, на практике", — сказала она.

Светлана Распопова также подчеркнула, что есть еще очень много желающих участвовать в проекте. В свою очередь, организаторы Школы объявили о запуске второго цикла лекций, которому будет дан старт уже в ноябре.

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Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем. Особое внимание в работе Школы уделяется особенностям деятельности СМИ в эпоху цифровых технологий и бума в развитии социальных сетей.

Слушатели Школы узнают о роли и влиянии интернета и социальных медиа на создание и дистрибуцию новостей; о практике создания "горячих" новостей (breaking news), а также правилах организации и проведения прямых текстовых, радио- и видеотрансляций. В качестве лекторов Школы выступают представители национальных и международных СМИ, преподаватели ведущих ВУЗов и известные медиаэксперты.

21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Тирасполе.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

Теги:
Школа инновационной журналистики Sputnik, Ольга Голованова, Приднестровье, Тирасполь, Молдова
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