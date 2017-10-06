Молдова и Украина подписали соглашение о совместных КПП на границе

Премьеры Украины и Молдовы согласовали "дорожную карту" на 2018 год: какие соглашения подписали руководители правительств двух стран

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман подписали в пятницу в Кишиневе соглашение об открытие совместных контрольно-пропускных пунктах на всем участке молдавско-украинской границы.

По словам Филипа, стороны пописали "дорожную карту", которая предполагает приоритетные направления двусторонних отношений и отражает твердое намерение двух стран продолжать сотрудничество в осуществлении соглашений об ассоциации с Европейским союзом.

"Кроме того сегодня подписано очень важное соглашение для Молдовы, которое предполагает открытие совместных контрольно-пропускных пунктов на всем участке молдавско-украинской границы", — сказал Филип.

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Он напомнил об открытом ранее совместном КПП на приднестровском участке молдавско-украинской границы.

"Речь идет о совместном пункте пропуска Первомайск-Кучурган… Люди, которые проживают приднестровском регионе, и экономические агенты, у которых там бизнес, поняли насколько выгодно, что есть совместный пункт пропуска на границе. Меньше бюрократических процедур и времени для прохождения таможни", —добавил молдавский премьер.

По его словам, кроме того вместе с Гройсманом обсуждены темы взаимного признания собственности, завершения процедуры демаркации границы, а также процесса функционирования гидрокомплекса в Новоднестровске.

"Таким образом, в качестве цели предложили, чтобы эти проблемы были решены до конца года. Также обговорили проблемы, с которыми сталкиваются транспортники. Мы находимся на последней стометровке до подписания соглашения, которое ликвидирует эти проблемы", — добавил Филип.