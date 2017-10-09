Произойдет ли исход граждан Молдовы в Югру

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik, Николай Костыркин. В Российском центре науки и культуры в Кишиневе состоялась презентация российского региона — Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры.

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Это далеко не первый раз, когда представители администрации и органов по содействию переселения приезжают в Молдову, чтобы рассказать ее жителям о тех или иных субъектах Российской Федерации. Ведь уже не первый год работает Программа добровольного переселения соотечественников в Россию, и многие жители Молдовы решили сменить место жительства и отправиться на ПМЖ в РФ.

Что предлагает Югра

ХМАО, по словам сотрудника консульского отдела Посольства России в Молдове Тамары Рощиной, — второй среди регионов Уральского федерального округа по количеству успешных случаев привлечения переселенцев. Первое место в этой категории — у Челябинской области, которая, хоть и обладает всем известным интернет-мемом с прилагательным "суровый", но, тем не менее, стала привлекательной для желающих поселиться в России.

© Sputnik / RODION PROCA Как работает программа по переселению в Россию

Органы администрации Югры выделают 20 тысяч рублей "подъемных" для участников программы переселения, компенсирует расходы на дорогу, жилье. Также иностранным студентам второго курса и выше, учащихся в Югре, дается шанс участвовать в программе переселения, если они хотят поселиться именно в этом регионе.

Участником программы переселения может стать человек в возрасте от 18 лет и старше с высшим или средним специальным образованием. Он может заранее выбрать специальность, в которой нуждается регион, оформить все документы и выехать на новое место жительства.

В рамках программы ему помогут найти работу, если он не смог сделать это заранее сам. Национальность, гражданство и уж тем более вероисповедание не имеют никакое значение для участника программы переселения. Главное, чтобы этот человек был нужен региону как трудолюбивый и многообещающий специалист в специальности, необходимой там.

© Sputnik/ Александр Поляков Переселенцев из Молдовы ждут в Нижегородской области

С 2015 года администрация ХМАО перевыполнила план по привлечению переселенцев. Изначально цифра была 3,7 тысячи человек, а к нынешнему моменту увеличилась в восемь раз. Однако останавливаться на этом количестве в Югре не собираются.

Сколько жителей Молдовы заинтересуются перспективой переезда в ХМАО, пока неясно. Да и дело это — сугубо частное, и спешить с решением никоим образом нельзя. Важно в данном случае то, что Россия открыта для принятия новых потенциальных своих граждан, которые имеют шанс стать полноправными членами общества этой страны, занимаясь, если не любимым делом, то тем, которое хорошо и талантливо будет им даваться.