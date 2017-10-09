КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. В Кишиневе стартует отопительный сезон. Об этом сообщили чиновники на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Подписал распоряжение о начале отопительного сезона еще в пятницу", — сказал вице-примар молдавской столицы Нистор Грозаву.

Речь идет о двух распоряжениях, где сказано о необходимости начать отопительный сезон в образовательных заведениях и медучреждениях, а также в жилых домах.

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Как сообщил руководитель АО "Termoelectrica" Тудор Ени, на данный момент подключены к теплу 36 объектов – 4 больницы, 4 многоэтажных жилых дома, 11 частных домов, 1 школа, 1 ВУЗ и 14 предприятий.

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В прошлом году отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября и завершился 27 марта 2017 года.

Самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м – 123 дня. За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта.