Коррупционный скандал в Минфине Молдовы: какова судьба вице-министра

Скандальная история с вице-министром финансов Молдовы Марией Кэрэуш набирает обороты - чиновницу по решению суда поместили под предварительный арест на 30 суток: что ей грозит

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Вице-министр финансов Молдовы, задержанная по делу, связанному с коррупцией, помещена под 30-дневный предварительный арест, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры страны Мария Виеру.

В пятницу в здании Минфина Молдовы прошли обыски, по итогам которых были задержаны четыре человека — замминистра финансов Мария Кэрэуш и три бизнесмена.

"По ходатайству прокуроров вице-министр финансов помещена под арест на 30 дней", — сказала Виеру.

С чего все началось?

В пресс-службе Национального антикоррупционного центра сообщили, что в августе этого года чиновница, зная о том, что правительство распорядилось о выделении 15 миллионов леев (0,85 миллиона долларов) из резервного фонда для укрепления материально-технической базы публичного медико-санитарного учреждения Республиканская клиническая больница, якобы попыталась убедить руководство больницы, что перевод этих денег зависит исключительно от ее решения, а чтобы медучреждение получила соответствующую сумму, ей необходимо предоставить вознаграждение.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Задержан вице-министр финансов Молдовы

Также она обещала, что может способствовать дополнительному выделению аналогичной суммы на ремонт и реконструкцию медучреждения. Кроме того, чиновница попросила сотрудника Республиканской клинической больницы оказать поддержку представителям ряда строительных компаний на публичных торгах, которые должны были состояться 11 октября 2017 года.

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Взамен замминистра обещала представителю больницы вознаграждение в размере 5% от выделенной суммы, а еще 5% должны были уйти ей.

Что грозит вице-министру финансов?

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч леев (28,5 тысяч долларов), и лишением права занимать определенные государственные должности сроком от 10 до 15 лет.