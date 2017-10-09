Ограничения на границе с Румынией: что говорят в молдавской таможне

В Таможенной службе Молдовы рассказали о том, что происходит на границе с Румынией: на что нужно обратить внимание гражданам республики

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Таможенная служба Молдовы предупредила об ограничениях на одном из постов на румынской границе.

"Таможенная служба информирует о некоторых ограничениях на пересечении таможенного поста Галац на территории Румынии для определенных категорий товаров. Это вызвано техническим сбоем информационной системы в румынском таможенном управлении", — отметили в пресс-службе.

При этом для того, чтобы не допустить скопления транспорта на обоих участках границы, в ручном режиме будут проверятся скоропортящиеся грузы с применением карнета TIR и грузовиков, следующих порожняком.

Молдова и Украина подписали соглашение о совместных КПП на границе>>>